Xbox gibt deiner Spiele-Disc plötzlich eine völlig neue Funktion

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn bei dir noch ein Regal voller Xbox-Spiele auf Disc steht, solltest du Microsofts neues Programm genauer im Auge behalten. Was vor wenigen Monaten noch als „Project Positron“ durch Leaks geisterte, wird jetzt tatsächlich Realität.

Microsoft hat das sogenannte Disc-to-Digital-System offiziell angekündigt. Ab Montag, den 31. August 2026, dürfen Xbox-Insider die Funktion erstmals ausprobieren. Unterstützt werden zum Start bereits tausende Spiele.

Du legst deine Xbox-Disc ein und bekommst eine digitale Berechtigung

Das Prinzip ist überraschend einfach. Du legst ein unterstütztes physisches Xbox-Spiel in eine Xbox One oder Xbox Series X mit Laufwerk ein und startest das Spiel. Anschließend kannst du für diese Disc eine digitale Berechtigung mit deinem Microsoft-Konto verknüpfen.

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Damit erhältst du anschließend jene Vorteile, die normalerweise mit einem digitalen Spiel verbunden sind. Wenn der jeweilige Titel Xbox Play Anywhere unterstützt, kannst du ihn beispielsweise auch auf einem kompatiblen Windows-PC oder Xbox-Handheld spielen. Unterstützte Spiele lassen sich außerdem über Xbox Cloud Gaming nutzen.

Das Interessante daran: Laut Windows Central musst du nach der Aktivierung nicht mehr jedes Mal die Disc einlegen, um das Spiel zu starten. Aus deinem physischen Spiel wird damit nicht einfach eine digitale Kopie. Microsoft verbindet beide Formen miteinander.

Deine Xbox-Disc funktioniert danach weiterhin

An dieser Stelle kommt wahrscheinlich sofort die entscheidende Frage: Wird die Disc nach der Umwandlung wertlos?

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Die klare Antwort: Nein.

Microsoft bestätigt ausdrücklich, dass deine physische Disc genau wie bisher weiter funktioniert. Du kannst sie also weiterhin verwenden.

Noch interessanter wird es, wenn du dein Spiel irgendwann verkaufen oder einem Freund geben möchtest. Die digitale Berechtigung ist an die jeweilige Disc gekoppelt. Verkaufst oder verschenkst du das Spiel, soll die digitale Lizenz von deinem Microsoft-Konto entfernt und auf den neuen Besitzer übertragen werden können.

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Damit verhindert Microsoft ein ziemlich offensichtliches Problem: Du kannst deine Disc nicht einmal digital aktivieren, danach verkaufen und anschließend zwei eigenständige Kopien desselben Spiels besitzen. Gleichzeitig bleibt der Gebrauchtmarkt für Xbox-Spiele damit grundsätzlich möglich. Im Gegensatz zu PlayStations Zukunft.

Nicht jede alte Xbox-Disc funktioniert

Bevor du jetzt in den Keller oder auf den Dachboden rennst: Nicht jedes Xbox-Spiel kann „digitalisiert“ werden. Microsoft sagt offiziell, dass die meisten Disc-Spiele für Xbox One und Xbox Series X unterstützt werden sollen. Zum Start geht es um tausende Titel, weitere sollen folgen.

Klassische Xbox- und Xbox-360-Discs werden nicht unterstützt werden. Der Grund sollen fehlende digitale Identifikationsmöglichkeiten auf diesen älteren Datenträgern sein. Auch bei Xbox One und Series X wird nicht automatisch jedes Spiel funktionieren. Microsoft weist ausdrücklich darauf hin, dass zum Start nicht alle Titel kompatibel sind. Die Liste soll mit der Zeit erweitert werden.

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Auf deiner Xbox Series S könnte eine Disc damit plötzlich nutzbar werden

Besonders interessant wird das System für dich, wenn du mehrere Xbox-Geräte besitzt. Angenommen, du hast noch eine Xbox Series X mit Laufwerk und zusätzlich eine Xbox Series S ohne Disc-Laufwerk. Bisher konntest du deine physischen Spiele auf der Series S nicht verwenden. Mit dem neuen System kannst du die Disc zunächst auf einer Konsole mit Laufwerk registrieren. Danach steht dir die digitale Berechtigung über dein Microsoft-Konto zur Verfügung.

Ähnlich interessant ist das für Geräte wie einen Xbox Ally oder einen Gaming-PC, vorausgesetzt das jeweilige Spiel unterstützt Xbox Play Anywhere. Microsoft nennt genau diese geräteübergreifende Nutzung als einen der Vorteile des neuen Systems.

Das Timing ist für die nächste Xbox ziemlich interessant

Microsoft bezeichnet die neue Funktion offiziell als Teil seiner Bemühungen um Spieleerhaltung. Spieler hätten über Jahrzehnte Bibliotheken aufgebaut, teilweise digital und teilweise auf Disc. Diese Sammlungen sollen möglichst problemlos auf zukünftige Geräte mitgenommen werden können.

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Genau deshalb dürfte die Ankündigung auch für Project Helix, also Microsofts nächste Xbox, interessant sein.

Noch ist nicht offiziell bestätigt, ob die nächste Konsole überhaupt ein Disc-Laufwerk bekommt. Im Juli gab es Berichte, dass Microsoft diese Entscheidung noch einmal überprüft. Allerdings gibt es Berichte, dass weniger die Discs zum Problem werden, sondern eher die Produktion optischer Laufwerke. Entsprechende Produktionslinien werden zunehmend eingestellt. Eine offizielle Stellungnahme seitens Microsoft gibt es dazu noch nicht.

Das neue Disc-to-Digital-System könnte also eine ziemlich elegante Übergangslösung darstellen, für eine Zukunft ohne Discs.

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