Xbox Play Anywhere knackt 1.000 Spiele – Microsoft kündigt „KI-Hilfe“ an

Microsoft sorgt erneut für Aufsehen. Das Tech-Unternehmen hat nicht nur bekannt gegeben, dass die Xbox Play Anywhere-Bibliothek nun die beeindruckende Marke von 1.000 Spielen überschritten hat, sondern gleichzeitig eine spannende neue Funktion enthüllt: Copilot for Gaming. Die smarte KI-Hilfe soll als persönlicher Assistent dein Spielerlebnis verbessern. Aber was genau steckt dahinter?

Auf dem Official Xbox Podcast stellte Microsoft sein neues Feature Copilot for Gaming vor. Die Idee dahinter? Eine KI-basierte Unterstützung für Spieler, die dich begleitet, dir Tipps gibt und dein Spielerlebnis auf der Xbox oder dem PC persönlicher gestalten soll.

Das Ziel von Copilot for Gaming ist es, dir in schwierigen Momenten zur Seite zu stehen – sei es, um dir das Spiel zu erleichtern oder dich nach einer Pause schneller wieder ins Game einzufinden. „Gaming ist die einzige Unterhaltungsform, bei der man wirklich feststecken kann“, erklärte Xbox-Chefin Sarah Bond während des Podcasts (via Xbox.com). „Genau dann soll Copilot auftauchen und helfen.“

Ganz wichtig dabei: Die Kontrolle liegt immer bei dir! Du entscheidest, wann und wie du mit Copilot interagierst – oder ob du die Hilfe überhaupt nutzen möchtest. Die Funktion soll den Spielfluss nicht unterbrechen, sondern ihn optimieren und bereichern.

Xbox Play Anywhere knackt die 1.000-Spiele-Marke

Neben der Copilot-Ankündigung gab es eine weitere große Neuigkeit: Die Xbox Play Anywhere-Bibliothek hat über 1.000 Spiele erreicht! Falls du mit dem Programm nicht vertraut bist: Wenn ein Spiel mit Xbox Play Anywhere kompatibel ist, kannst du es sowohl auf Xbox-Konsole als auch auf Windows 10/11-PCs spielen – ohne zusätzliche Kosten. Speicherstände, Achievements und Fortschritte werden dabei nahtlos synchronisiert.

Besonders spannend: Laut Microsoft führt die Möglichkeit, ein Spiel auf mehreren Plattformen zu genießen, im Schnitt zu 20 Prozent mehr Spielzeit. Das dürfte vor allem für all jene interessant sein, die ihre Games unterwegs weiterspielen möchten, ohne von einer einzigen Konsole abhängig zu sein.

Erst vor wenigen Tagen wurde „quasi“ eine neue Xbox-Konsole bestätigt. Dabei wurden Gerüchte rund um Handheld-Pläne von Microsoft laut. Davor sprach der ehemalige Xbox-Chef Klartext über den „verlorenen Konsolenkrieg“ von Xbox.