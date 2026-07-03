Halo: Campaign Evolved bringt den Machinima Mode zurück

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Halo Campaign Evolved bringt den beliebten Machinima Mode zurück. Viele Halo-Fans haben sich das Feature schon lange gewünscht, denn damit lassen sich eigene Videos, Geschichten und spektakuläre Spielszenen direkt im Game erstellen. Erste Details dazu hat IGN bereits veröffentlicht. Gleichzeitig bestätigte Microsoft, dass die physische Version von Halo Campaign Evolved mit einer echten Disc ausgeliefert wird und nicht nur mit einem Download-Code.

Was steckt hinter dem Machinima Mode?

Hinter dem bekannten Modus steckt die Möglichkeit, direkt im Spiel eigene Videos oder kleine Geschichten festzuhalten. Mit einer freien Kamera und lassen sich so Spielszenen ganz nach euren Vorstellungen in Szene setzen. Genau deshalb war der Modus so beliebt.

Durch den Machinima Mode erhaltet ihr mehr Kontrolle über die Kamera, könnt das Interface ausblenden und Szenen aus völlig neuen Blickwinkeln aufnehmen. Das macht es euch einfacher, eigene Videos oder coole Spielszenen festzuhalten.

Vor allem Halo-Veteranen dürften den Modus noch gut kennen. Früher entstanden damit unzählige lustige Videos, kleine Serien und kreative Projekte, die sich in der Community schnell verbreiteten. Genau deshalb haben sich viele gewünscht, dass Microsoft den Machinima Mode zurückbringt.

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Auch die echte Disc ist eine schöne Nachricht

Der Machinima Mode ist aber nicht die einzige gute Nachricht. Microsoft bestätigte außerdem, dass Käufer der physischen Version tatsächlich eine Disc in der Verpackung erhalten. Das klingt zwar normal, ist heute aber längst nicht mehr selbstverständlich.

Immer häufiger enthalten vermeintlich physische Versionen lediglich einen Download-Code oder eine sogenannte Game-Key-Karte. Erst kürzlich sorgte Sony mit dem Beenden physischer Spiele 2028 für Diskussionen unter Spielern und Sammlern. Dass Xbox diesen Punkt ausdrücklich hervorhebt, dürfte daher kein Zufall sein.

Gerade Sammler freuen sich darüber, wenn sie am Ende auch wirklich eine CD oder ein Spielmodul in den Händen halten. Für viele gehört das genauso zu einem Spiel wie die Verpackung selbst. Microsoft setzt damit ein kleines Zeichen gegen den aktuellen Trend, immer stärker auf reine Downloads zu setzen.

Was bedeutet das für Halo-Fans?

Mit Halo Campaign Evolved bringt Microsoft nicht nur einen beliebten Shooter zurück, sondern auch ein Feature, das viele Fans seit Jahren vermisst haben. Der Machinima Mode eröffnet viele kreative Möglichkeiten für Videos, Geschichten und coole Aufnahmen. Für viele dürfte er sogar zu den spannendsten Features der Neuauflage gehören. Ob der Modus am Ende wieder so beliebt wird wie früher, bleibt zwar abzuwarten, das Potenzial ist aber auf jeden Fall vorhanden.

Die beiliegende Disc ist dabei ein angenehmer Bonus und ein positives Signal an alle, die physische Games weiterhin schätzen. Im Mittelpunkt steht jedoch klar die Rückkehr des Machinima Mode, die Halo Campaign Evolved für viele Fans noch ein Stück interessanter machen dürfte.