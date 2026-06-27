Halo Campaign Evolved Systemanforderungen: Das braucht euer PC

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenige Wochen vor dem Release hat Halo Studios die offiziellen PC-Anforderungen für Halo: Campaign Evolved veröffentlicht. Das Remake des ersten Halo-Abenteuers basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet deutlich modernisierte Grafik, neue Missionen sowie zahlreiche technische Verbesserungen. Entsprechend fallen auch die Hardware-Anforderungen höher aus als beim Original.

Die gute Nachricht: Wer in Full HD spielen möchte, benötigt keinen absoluten High-End-PC. Für maximale Grafikdetails in 4K wird allerdings deutlich stärkere Hardware vorausgesetzt.

16 GB RAM als Minimum – 100 GB Speicher sind Pflicht

Für die niedrigsten Grafikeinstellungen empfehlen die Entwickler einen AMD Ryzen 5 3600 oder einen Intel Core i7-10700K. Als Grafikkarte werden mindestens eine GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 oder Intel Arc A580 genannt. Außerdem sind 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 100 GB freiem Speicherplatz Pflicht.

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Wer das Spiel dagegen in 4K mit hohen Details erleben möchte, muss deutlich tiefer in die Hardware-Kiste greifen. Hier empfehlen Halo Studios unter anderem einen Ryzen 7 7700 oder Intel Core i7-12700K, eine GeForce RTX 3080 Ti beziehungsweise Radeon RX 9070 sowie 32 GB RAM. Für die Ultra-Einstellungen wird sogar eine GeForce RTX 4080 und ein Core i9-13900K oder Ryzen 9 7900X empfohlen.

Damit zeigt sich, dass das Remake zwar moderne Hardware verlangt, die Anforderungen im Vergleich zu anderen aktuellen Unreal-Engine-5-Titeln aber noch im Rahmen bleiben. Vor allem die 100 GB Speicherplatz und der Sprung auf 32 GB Arbeitsspeicher für höhere Einstellungen dürften einige Spieler dennoch zum Aufrüsten bewegen.

Das Remake erscheint Ende Juli

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und erstmals auch für PlayStation 5. Neben einer komplett überarbeiteten Grafik erwarten Spieler neue Waffen, zusätzliche Missionen, einen Koop-Modus und zahlreiche Gameplay-Verbesserungen. Das Spiel wird außerdem direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein.

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Mit den veröffentlichten Halo Campaign Evolved Systemanforderungen können PC-Spieler nun prüfen, ob ihr Rechner für das Remake bereit ist. Besonders erfreulich ist, dass für Full-HD-Gaming keine absolute Spitzenhardware notwendig ist. Wer jedoch alle Grafikoptionen ausreizen möchte, sollte über einen leistungsstarken Gaming-PC mit 32 GB RAM und aktueller High-End-Grafikkarte verfügen.

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