Halo schlägt Wolverine bei PlayStation-Vorbestellungen – GTA 6 auf Platz 1

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Halo auf einer PlayStation. Vor wenigen Jahren hätte allein dieser Satz noch wie ein schlechter Alptraum geklungen. Nun muss man aufwachen. Irgendwie wurde es Realität. Der Master Chief ist nicht nur im PlayStation Store, sondern offenbar auch ziemlich weit vorne. Halo: Campaign Evolved gehört aktuell zu den meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation Store.

Die Premium Edition von Halo: Campaign Evolved derzeit auf Platz 3 der PlayStation-Vorbestellungen in den USA. Davor stehen nur zwei Versionen von GTA 6. In Deutschland führt ebenfalls das kommende Action-Spiel von Rockstar Games vor Call of Duty: Modern Warfare 4 (Vault Edition) und Mortal Shell II: Devout Edition. Dahinter ebenfalls die beiden Halo: Campaign Evolved-Editionen, sogar vor dem PlayStation-Eigengewächs Marvel’s Wolverine. Fast das gleiche Bild in den Österreich-Charts bei den Vorbestellungen im PlayStation Store. Hier hat sich Wolverine zwischen der Premium- und Standard-Edition des kommenden Master Chief-Remakes geschlichen.

Halo verkauft sich auf PlayStation besser als viele erwartet hätten

Die aktuelle Reihenfolge im österreichischen PlayStation Store sieht laut sichtbarer Store-Liste so aus:

Platz Spiel Edition Preis 01 Grand Theft Auto VI Ultimate Edition 99,99 Euro 02 Grand Theft Auto VI Standard Edition 79,99 Euro 03 Mortal Shell II Devout Edition 59,99 Euro 04 Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition 109,99 Euro 05 Halo: Campaign Evolved Premium Edition 79,99 Euro 06 Marvel’s Wolverine Digital Deluxe Edition 89,99 Euro 07 Halo: Campaign Evolved Standard Edition 59,99 Euro 08 The Sinking City 2 Premium-Edition 59,99 Euro 09 EA Sports Madden NFL 27 Deluxe Edition 109,99 Euro 10 Call of Duty: Modern Warfare 4 Standard Edition 79,99 Euro

Passend dazu haben die Entwickler auf X.com offiziell bestätigt, dass Halo: Campaign Evolved den Gold-Status erreicht hat. Das bedeutet: Die Hauptentwicklung ist abgeschlossen, das Spiel ist bereit für die Veröffentlichung. In dem Beitrag heißt es außerdem, dass der Early Access planmäßig am 23. Juli 2026 beginnt.

Der reguläre Release folgt am 28. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Auf Xbox erscheint Halo: Campaign Evolved außerdem direkt im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass. Für PlayStation-Spieler ist es dagegen ein klassischer Kauf. Genau deshalb ist die hohe Platzierung im Store so interessant: Hier geht es nicht um Abo-Zugriff, sondern um echte Vorbestellungen.

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Für Xbox ist das ein Erfolg und ein Warnsignal zugleich

Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein starkes Zeichen für Microsofts Strategie. Halo war jahrzehntelang das Gesicht der Xbox. Jetzt zeigt sich: Die Marke funktioniert offenbar auch auf PlayStation. Vielleicht sogar stärker, als manche Xbox-Fans gehofft oder befürchtet haben.

Gleichzeitig ist das emotional schwierig. Halo auf PlayStation erfolgreich zu sehen, bedeutet auch, dass Xbox eines seiner letzten großen Exklusivsymbole vielleicht endgültig loslässt. Für Microsoft kann das richtig sein. Mehr Plattformen bedeuten mehr Verkäufe, mehr Reichweite und mehr Spieler. Anders verhält sich Microsoft bei Gears of War: E-Day. Das „brandneue Spiel“ wird nicht für die PlayStation 5 erscheinen. Vielleicht ein Fehler, wie sich später herausstellen könnte. PlayStation-Spieler sind anscheinend bereit, für den Master Chief (und andere Xbox-Marken) zu bezahlen. Und zwar noch bevor das Spiel überhaupt erschienen ist.

Dass Halo: Campaign Evolved im PlayStation Store (irgendwie etwas was ich nie dachte zu schreiben), dass derzeit fast nur von GTA 6 geschlagen wird, ist deshalb mehr als eine nette Momentaufnahme. Es ist ein ziemlich starkes Signal dafür, dass die alte Xbox-Marke auch außerhalb der Xbox noch zieht. Für Fans (und für mich als alten Gaming-Redakteur) bleibt es trotzdem irgendwie seltsam.

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