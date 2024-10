343 Industries ist tot, lang lebe „Halo Studios“

Halo, eine der größten Gaming-Ikonen, steht vor einer großen Veränderung. Zumindest deren Entwicklerstudio. 343 Industries gibt es nämlich nicht mehr. Auch die Engine ist neu. Wie bereits vorab bekannt wurde, wird man zukünftig auf die Unreal Engine (5) setzen für neue Halo-Spiele, die bereits in Arbeit sind. Lang leben die Halo Studios.

Doch was bedeutet das für die Zukunft der Reihe? Warum wird überhaupt die Engine gewechselt? In einem neuen Beitrag im Xbox Wire geht man genau darauf ein, was zukünftig mit dem Halo-Franchise passieren wird.

Warum ein Wechsel zur Unreal Engine?

Die Unreal Engine gilt als eine der leistungsstärksten und vielseitigsten Game-Engines auf dem Markt. Viele moderne Spiele setzen auf diese Technologie, weil sie beeindruckende Grafiken und flüssige Gameplay-Erlebnisse ermöglicht. Für Halo könnte dieser Wechsel eine Frischzellenkur bedeuten. Bisher hat 343 Industries auf die hauseigene Slipspace Engine für Halo Infinite gesetzt, die zwar für einige beeindruckende Momente sorgte, aber auch ihre technischen Grenzen zeigte. Mit der Unreal Engine könnte Halo technisch auf ein neues Niveau gehoben werden.

Die Unreal Engine bietet Entwicklern eine Vielzahl von Tools, um atemberaubende Spielwelten zu erschaffen. Vor allem für Shooter, wie Halo einer ist, bietet sie klare Vorteile: von realistischen Lichteffekten bis hin zu reibungslosen Animationen. Außerdem erleichtert sie die Zusammenarbeit großer Entwicklerteams. Das bedeutet für dich als Spieler: detailliertere Umgebungen, flüssigeres Gameplay und vielleicht sogar eine schnellere Entwicklung zukünftiger Spiele. Und hoffentlich schneller ein neues Halo-Spiel.

Was hat 343 Industries (bzw. Halo Studios) dazu bewogen?

Der bisherige Einsatz der Slipspace Engine brachte immer wieder technische Probleme mit sich. Entwickler haben sich häufiger darüber beschwert, dass die Engine schwer zu handhaben sei und nicht mehr zeitgemäß wäre. Dies führte zu Verzögerungen und Problemen, wie sie beim Launch von Halo Infinite aufgetreten sind. Ein Wechsel zur Unreal Engine könnte solche Stolpersteine in Zukunft vermeiden.

Ein Wechsel der Engine ist keine Kleinigkeit. Es könnte bedeuten, dass zukünftige Halo-Spiele anders aussehen und sich auch anders anfühlen werden. Die Unreal Engine ermöglicht es, nicht nur die Grafik zu verbessern, sondern auch neue Features und Mechaniken zu implementieren, die bisher nicht möglich waren.

„Die Art und Weise, wie wir früher Halo-Spiele gemacht haben, passt nicht unbedingt zu der Art und Weise, wie wir in Zukunft Spiele machen wollen. Ein Teil unseres Gesprächs drehte sich also darum, wie wir dem Team helfen können, sich auf die Spieleentwicklung zu konzentrieren, anstatt nur die Tools und Engines zu entwickeln“, so Elizabeth van Wyck von den Halo Studios im Xbox News-Wire. Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Wann das „erste Spiel“ der Halo Studios erscheinen wird ist derzeit noch unklar. Angeblich soll dies nicht 2026 passieren, in dem Jahr wenn eine neue Xbox-Konsole erscheinen soll.