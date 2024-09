Xbox feiert 25 Jahre – Neues Halo & neue Konsolen für 2026?

Xbox und Halo gehören zusammen. Da sind wir uns alle einig, auch wenn es Gerüchte über eine Master Chief Collection für die PS5 gab. Die wohl größte eigene Marke solltest du nicht hergeben. Und Microsoft hat mit seiner Gaming-Sparte große Pläne, vor allem für 2026. Laut einem aktuellen Interview arbeitet Microsoft an großen Events und Neuerungen zum 25-jährigen Jubiläum der Xbox, das am 15. November 2026 ansteht. Erwarten uns neue Xbox-Konsolen und ein neues Halo-Spiel?

Viel Tamtam und Überraschungen. 2026 soll das Jahr für Xbox werden, wie man liest. Die Lage bei Xbox ist gerade etwas ungewiss. 2024 steht das „Ökosystem Xbox“ unter Druck. Während Microsoft seine Gaming-Strategie auf PCs, Mobilgeräte und sogar die Konkurrenz-Plattform PlayStation ausweitet, gibt es viele Xbox-Fans, die skeptisch sind. Auch wenn die Xbox Series X/S-Konsolen besser verkaufen als die Xbox One (im Bezug auf die Lebensspanne), ist der Unterschied zur PS5 eklatant. Die Befürchtung der Xbox-Fans: Wenn immer weniger Leute Xbox-Konsolen kaufen, wird es für Microsoft schwer exklusive Spiele anzubieten. Ergo wird auch Halo an Bedeutung verlieren.

Bereits in der Vergangenheit hatte Xbox Probleme, die PlayStation in Sachen Spielvielfalt einzuholen. Damals gab es nicht genug Spiele, und es bleibt fraglich, ob Microsoft das Risiko eines schrumpfenden Konsolenmarktes eingehen will.

Welche Bedeutung haben Xbox-Konsolen für die Zukunft?

Stellt Microsoft am Ende die Konsolenproduktion komplett ein, wenn man gegen PlayStation keine Chance hat? Nun, so sieht es nicht aus. Laut Microsoft spielen aktuell mehr Menschen Xbox als je zuvor. Das klingt nach einer guten Nachricht für die Fans, oder? Die wachsende Spielerzahl sollte sicherstellen, dass Xbox mit den steigenden Kosten des Marktes Schritt halten kann – zumindest vorerst. Sarah Bond, Xbox-Präsidentin, bestätigte, dass die nächste Xbox-Generation einen „enormen technologischen Sprung“ machen wird. Was immer das auch heißen mag.

Welche Events und Überraschungen erwarten dich zum 25. Geburtstag der Xbox? Wenn du bereits die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Xbox im Jahr 2021 erlebt hast, weißt du, dass Microsoft keine halben Sachen macht. Damals gab es das kostenlose Multiplayer-Update von Halo Infinite, viele neue abwärtskompatible Spiele und sogar ein virtuelles Xbox-Museum. Den großen „Knall“ gab es aber nicht, wie viele gehofft haben.

Ähnlich groß dürfte die Party auch 2026 ausfallen. Spekuliert wird, dass Microsoft möglicherweise neue Xbox Hardware zum Jubiläum präsentiert. Dabei könnte es sich um den Nachfolger der Xbox Series X/S handeln oder sogar eine brandneue Handheld-Konsole, die mit dem Steam Deck konkurriert. Immerhin ist der „Xbox Handheld“ seit mehreren Jahren ein Thema.

Xbox ist überall

Microsoft setzt längst nicht mehr nur auf Spiele, sondern auch auf alles drum herum. Von Halo bis Call of Duty – die Gaming-Welt wird immer mehr mit Fanartikeln und Cross-Media-Projekten wie TV-Serien und Filmen erweitert. Allein mit Halo wurden 1,8 Milliarden US-Dollar außerhalb von Videospielen umgesetzt. Die TV-Serie wird nichts mehr einbringen. Nach jahrelangen Verzögerungen kam sie immerhin auf zwei Staffeln, die nicht gut bei den Fans ankam.

„Wir haben diese riesigen, fantastischen Franchises, angefangen von World of Warcraft – das dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert – über Halo, Call of Duty bis hin zu StarCraft und vielem mehr“, so John Friend, Leiter für Verbraucherprodukte bei Xbox via WindowsCentral.com. „Wir schmieden Pläne für das 25-jährige Jubiläum von Halo und Xbox – wir haben ein so reiches Erbe und eine so reiche Geschichte, und diese Communities sind schon so lange aktiv, das muss man feiern.“

Wir sind schon gespannt wie Xbox sich für die Jubiläumsjahr 2026 aufstellen wird. Ein neues Halo und zumindest die Ankündigung neuer Xbox Konsolen-Hardware wäre optimal für den 15. November 2026.