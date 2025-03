Assassin’s Creed Shadows: Spielerzahl erreicht 1 Million – Rekordstart!

Assassin’s Creed Shadows hat am Launch-Tag bereits die Marke von einer Million Spielern überschritten und zeigt damit eine äußerst vielversprechende frühe Leistung. Nach monatelanger Vorfreude und mehreren Verschiebungen erschien Assassin’s Creed Shadows am 20. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das lang ersehnte Setting im feudalen Japan, das von Fans seit Jahren gefordert wurde, ist endlich Wirklichkeit geworden.

Neben der faszinierenden historischen Epoche überzeugt das Action-RPG auch durch das ungewöhnliche Duo zweier sehr unterschiedlicher Protagonisten: Yasuke, ein Samurai, und Naoe, ein Shinobi. Die Geschichte dieser beiden Hauptcharaktere wurde bei Veröffentlichung gut aufgenommen, wobei das Spiel auf OpenCritic eine durchschnittliche Bewertung von 81 Punkten erhielt. Nun zeigt sich, dass die positive Resonanz über die Kritiker hinausgeht, denn bereits kurz nach dem Release strömten zahlreiche Spieler ins Spiel.

It’s not even 4PM here in Canada and Assassin’s Creed Shadows has already passed 1 million players!

Thank YOU from the bottom of our hearts for joining this adventure in Feudal Japan. We are beyond excited to start this journey with you! 💝 pic.twitter.com/1cqwABrQfN

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) March 20, 2025