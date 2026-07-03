Nach Mega-Shitstorm: PlayStation stoppt Aktivität auf Social Media

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Als Sony das Aus für physische PS5-Spiele ab Anfang 2028 ankündigte, dürfte der Konzern vielleicht Unmut bei manchen Sammlern erwartet haben. Allerdings könnte der Shitstorm größer sein als gedacht. Denn auf diversen Social-Media-Accounts von PlayStation herrscht seit inzwischen zwei Tagen Funkstille. Eigentlich posten die Social-Media-Manager auf der Plattform X mehrfach täglich Infos zu neuen Angeboten oder kommenden Titeln für die PS5. Seit dem 1. Juli gab es nun keine neuen Posts mehr.

An diesem Tag verkündete der Konzern, seine Produktion physischer Videospiele endgültig einstellen zu wollen und gleichzeitig die digitalen Shops für PS3 und PlayStation Vita dicht zu machen. Für viele Fans war das ein Grund, mächtig Dampf abzulassen. Die offizielle Ankündigung auf X wurde inzwischen mehr als 100 Millionen Mal angesehen. Von den rund 70.000 Kommentaren auf X sind einige alles andere als positiv – dagegen wirken die aktuell rund 56.000 Likes relativ mickrig.

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Keine physischen PS5-Spiele mehr – Hohn und Spott im Internet

„Sony hat seine eigene Daseinsberechtigung offiziell zerstört. PC hat gewonnen“, poltert einer von vielen Accounts im Kommentarbereich. Einige andere haben altes Promomaterial für die PS4 ausgegraben, in dem Sony gegen den ursprünglichen Online-Zwang auf Xbox One Stimmung machte. In den deutschsprachigen Kommentarspalten fallen die Reaktionen ähnlich aus. „Löscht euch. Ich hoffe, ihr werdet das zu spüren bekommen“, hieß es von einem anderen User.

Besonders Unklarheiten beim Eigentumsrecht digitaler Videospiele dürften manchen sauer aufstoßen. Inzwischen wurde die Ankündigung auf X daher um eine Community Note erweitert: „Digitale Käufe gewähren eine widerrufbare Lizenz, nicht jedoch das Eigentumsrecht. Sony hat kürzlich aufgrund von Lizenzbestimmungen Hunderte von gekauften StudioCanal-Filmen aus den Bibliotheken entfernt.“ „Ihr macht die rechtliche Sicherung zunichte“, heißt es wiederum von einem unzufriedenen User. Ein anderer Kommentar fordert: „Dann hört auf, digitale Spiele zum gleichen Preis wie physische Spiele zu verkaufen.“

Social-Media-Manager anderer Firmen haben sich wiederum einen Spaß daraus gemacht, die Ankündigung zu parodieren. Die Fast-Food-Ketten Dominos Pizza und KFC witzelten, künftig nur noch „digitale Pizzen“ und Speisen „im PNG-Format“ zu verkaufen. Proton drehte den Spieß um und veröffentlichte eine Scherz-Ankündigung, seinen VPN-Service künftig nur noch physisch anzubieten (via Windows Central).