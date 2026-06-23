René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Seit Monaten wird darüber spekuliert, wann Sony die nächste PlayStation auf den Markt bringen könnte. Während viele bislang von einem Release im Jahr 2027 ausgingen, halten einige Analysten inzwischen einen deutlich späteren Start für möglich.

Offiziell bestätigt hat Sony diese Pläne bislang nicht. Dennoch sorgen die neuen Einschätzungen für Aufmerksamkeit, weil sie auf ein Problem hinweisen, das längst nicht nur die Spielebranche betrifft.

Die PS6 könnte deutlich später erscheinen als erwartet

Auslöser der Diskussion ist ein aktueller Bericht der Embracer Group. Darin wird auf Analysteneinschätzungen verwiesen, wonach Sony den Marktstart der nächsten PlayStation möglicherweise verschieben könnte. Statt 2027 wird inzwischen über 2028 oder sogar 2029 gesprochen.

Interessant ist dabei vor allem, dass diese Einschätzungen ähnliche Aussagen aufgreifen, die bereits Anfang des Jahres in einem Bloomberg-Bericht genannt wurden. Demnach soll Sony intern verschiedene Szenarien prüfen, um auf die aktuelle Entwicklung am Hardwaremarkt zu reagieren.

Die AI-Branche könnte eine wichtige Rolle spielen

Ein möglicher Grund für die längere Wartezeit liegt in der weltweit steigenden Nachfrage nach Speicherchips. Vor allem AI-Unternehmen benötigen enorme Mengen an Speicher und Rechenleistung für ihre Rechenzentren.

Dadurch steigen die Preise für wichtige Komponenten wie DRAM und NAND-Speicher. Genau diese Bauteile werden aber auch in Konsolen, Grafikkarten, SSDs und anderen Gaming-Produkten benötigt. Mehrere gehen davon aus, dass diese Entwicklung noch über Jahre anhalten könnte.

Für Sony würde das bedeuten, dass die Produktion einer neuen Konsole deutlich teurer werden könnte als ursprünglich geplant. Gerade bei Konsolen, die traditionell zu Beginn oft mit geringen Erträgen verkauft werden, spielt dieser Faktor eine wichtige Rolle.

Sony steht vor einer schwierigen Entscheidung

Für Konsolenhersteller ist die Situation kompliziert. Einerseits erwarten viele Gamer nach mehreren Jahren eine neue Hardwaregeneration. Andererseits könnte ein zu früher Marktstart die Preise massiv in die Höhe treiben.

Genau hier stehen Unternehmen wie Sony vor einem Dilemma. Ein sehr teures System könnte potenzielle Käufer abschrecken und das Wachstum der Plattform bremsen. Gleichzeitig möchte Sony vermeiden, dass die aktuelle PlayStation-Generation zu lange ohne Nachfolger bleibt.

Hinzu kommt, dass die PS5 Pro erst vor vergleichsweise kurzer Zeit erschienen ist. Eine zu schnelle Ablösung durch die PS6 könnte daher auch strategisch wenig sinnvoll sein.

Auch Nintendo und andere Hersteller sind betroffen

Die Probleme beschränken sich nicht nur auf Sony. Berichte deuten darauf hin, dass auch Nintendo die Auswirkungen steigender Speicherpreise genau beobachtet. Teilweise wird sogar über mögliche Preisanpassungen bei aktueller Hardware spekuliert.

Die gesamte Branche kämpft derzeit mit höheren Kosten für Speicher, Halbleiter und andere Komponenten. Selbst PC-Hardware, Grafikkarten, SSDs und moderne Gaming-Handhelds sind von dieser Entwicklung betroffen.

Damit wird deutlich, dass es sich nicht um ein isoliertes PlayStation-Thema handelt. Vielmehr steht die gesamte Technikbranche vor der Herausforderung, mit steigenden Produktionskosten umzugehen.

Eine längere Lebensdauer der PS5 wäre keine Überraschung

Sollte sich ein späterer PS6-Start tatsächlich bewahrheiten, wäre das nicht zwangsläufig eine schlechte Nachricht. Die PS5 und insbesondere die PS5 Pro bieten weiterhin ausreichend Leistung für aktuelle Spiele.

Zudem werden moderne Games immer aufwendiger und benötigen deutlich längere Entwicklungszeiten als noch vor einigen Jahren. Eine längere Konsolengeneration könnte Entwicklern mehr Planungssicherheit geben und den Druck reduzieren, möglichst schnell auf neue Hardware umzusteigen.

Viele große Studios veröffentlichen ihre Spiele inzwischen über mehrere Jahre hinweg. Auch deshalb fällt der Bedarf für eine neue Konsolengeneration heute oft geringer aus als noch zu Zeiten der PS2 oder PS3.

Warum eine spätere PS6 nicht nur Nachteile hätte

Viele Spieler wünschen sich zwar möglichst schnell neue Hardware, doch ein späterer PS6-Start könnte durchaus Vorteile mit sich bringen. Die aktuelle PlayStation 5 und insbesondere die PS5 Pro verfügen weiterhin über ausreichend Leistung für moderne Spiele. Gleichzeitig steigen die Entwicklungskosten großer Produktionen immer weiter an.

Eine längere Konsolengeneration würde Studios mehr Zeit geben, bestehende Hardware vollständig auszureizen. Zudem könnten Entwickler ihre Projekte besser planen, anstatt bereits nach wenigen Jahren erneut auf eine neue Plattform wechseln zu müssen. Für euch hätte dies den Vorteil, dass aktuelle Konsolen und Zubehör länger relevant bleiben würden.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung

Trotz der zahlreichen Berichte bleibt wichtig festzuhalten, dass Sony bislang keinen Veröffentlichungstermin für die PS6 angekündigt hat. Die aktuellen Informationen basieren auf Analysteneinschätzungen und Berichten von mit der Situation vertrauten Quellen.

Ob die nächste PlayStation tatsächlich erst 2028 oder sogar 2029 erscheint, bleibt daher offen. Klar ist jedoch, dass die aktuelle Entwicklung am Hardwaremarkt inzwischen Auswirkungen auf die gesamte Spielebranche hat. Genau deshalb wird die Diskussion rund um die PS6 derzeit immer intensiver geführt.

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