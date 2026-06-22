René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wer ältere PCs aufrüsten oder einen bestehenden Rechner möglichst günstig am Leben erhalten möchte, griff bislang oft zu DDR3-Arbeitsspeicher. Die Technologie gilt längst als überholt und wurde in vielen Bereichen bereits von DDR4 und DDR5 verdrängt. Umso überraschender ist es, dass die Preise für DDR3-Module zuletzt wieder angezogen haben.

windowscentral berichtet von steigenden Kosten für ältere Speichermodule. Damit entwickelt sich ausgerechnet eine Technik, die eigentlich immer günstiger werden sollte, plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Für Besitzer älterer Systeme könnte das in den kommenden Monaten unangenehm werden.

Sinkende Produktion macht sich bemerkbar

Einer der Hauptgründe für die Preisentwicklung liegt in der Produktion. Die großen Speicherhersteller konzentrieren sich mittlerweile fast vollständig auf moderne Standards wie DDR5. DDR3 spielt im klassischen PC-Markt dagegen nur noch eine untergeordnete Rolle.

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Dadurch sinken die Produktionsmengen kontinuierlich. Gleichzeitig gibt es weiterhin zahlreiche Geräte, die auf DDR3 angewiesen sind. Dazu gehören ältere PCs, Industrieanlagen, Kassensysteme und verschiedene Embedded Lösungen. Embedded Lösungen sind Computer, die fest in ein technisches Gerät integriert sind.

Gerade in diesen Bereichen werden Komponenten häufig über viele Jahre hinweg genutzt. Die Nachfrage verschwindet deshalb nicht so schnell, wie viele zunächst erwartet würden.

Alte Hardware wird länger genutzt

Auch die wirtschaftliche Situation trägt ihren Teil dazu bei. Viele verzichten auf kostspielige Neuanschaffungen und setzen stattdessen weiterhin auf ältere Systeme. Gerade für Office-PCs, Heimserver oder Retro-Rechner reicht die Leistung älterer Plattformen oftmals noch völlig aus.

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Dadurch bleibt auch die Nachfrage nach passenden Komponenten bestehen. Wer einen zehn Jahre alten Rechner noch einige Jahre weiterbetreiben möchte, benötigt im Zweifel Ersatzteile oder zusätzliche Speichermodule.

Das zeigt einmal mehr, dass ältere Technologien häufig länger relevant bleiben, als ursprünglich angenommen.

Nicht nur Bastler sind betroffen

Steigende Preise bei DDR3-RAM betreffen längst nicht nur Hobby-Bastler oder Retro-Fans. Gerade Unternehmen und Industriebetriebe setzen häufig noch auf ältere Systeme, die speziell für bestimmte Aufgaben entwickelt wurden. Solche Anlagen werden oftmals über viele Jahre hinweg betrieben, da ein vollständiger Austausch hohe Kosten verursachen würde.

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Auch in Bereichen wie Medizintechnik, Kassensystemen oder Produktionsanlagen sind ältere Plattformen keine Seltenheit. Dort spielt maximale Leistung häufig eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind Zuverlässigkeit und langfristige Verfügbarkeit. Genau deshalb bleibt die Nachfrage nach älteren Komponenten bestehen, selbst wenn diese im klassischen PC-Markt längst als veraltet gelten.

Für Hersteller ergibt sich daraus allerdings ein schwieriger Spagat. Die Produktion älterer Speicherstandards verursacht Kosten, während moderne Technologien deutlich höhere Gewinne versprechen. Dadurch werden ältere Komponenten zunehmend zur Nischenware.

Künstliche Intelligenz verändert den Markt

Hinzu kommt, dass sich die Speicherindustrie derzeit stark auf den boomenden KI-Bereich konzentriert. Moderne DDR5-Speicher stehen für viele Hersteller im Mittelpunkt, da dort deutlich höhere Gewinnspannen erzielt werden können.

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Ältere Technologien geraten dadurch zunehmend in den Hintergrund. Für DDR3 bedeutet das geringere Produktionskapazitäten und damit auch ein kleineres Angebot. Selbst vergleichsweise geringe Nachfrageschwankungen können dadurch spürbare Auswirkungen auf die Preise haben.

Ähnliche Entwicklungen waren in der Vergangenheit bereits bei älteren Prozessoren, Mainboards und Grafikkarten zu beobachten. Sobald die Produktion zurückgeht, können bestimmte Komponenten trotz ihres Alters plötzlich wieder teurer werden.

Auch DDR4 könnte eines Tages betroffen sein

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass selbst etablierte Technologien nicht unbegrenzt verfügbar bleiben. Irgendwann erreichen auch DDR4 und andere Standards einen Punkt, an dem die Produktion immer weiter zurückgefahren wird.

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Noch ist DDR4 weit verbreitet und problemlos erhältlich. Langfristig könnte sich jedoch ein ähnlicher Effekt zeigen, wie er derzeit bei DDR3 zu beobachten ist. Vor allem dann, wenn große Hersteller ihre Kapazitäten zunehmend auf neue Technologien konzentrieren.

Für Nutzer älterer Systeme könnte es deshalb sinnvoll sein, benötigte Komponenten nicht zu lange aufzuschieben.

Ähnliche Entwicklungen gab es bereits in der Vergangenheit

Die aktuelle Situation kommt für langjährige Hardware-Fans nicht völlig überraschend. Bereits in der Vergangenheit waren ähnliche Entwicklungen zu beobachten. So wurden bestimmte ältere Prozessoren, Mainboards oder Grafikkarten nach ihrem Produktionsende plötzlich wieder teurer.

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Besonders seltene oder stark nachgefragte Komponenten entwickelten sich teilweise sogar zu begehrten Sammlerstücken. Zwar dürfte DDR3-RAM diesen Status wohl nicht erreichen, dennoch zeigt die Entwicklung, dass der Wert von Hardware nicht zwangsläufig mit ihrem Alter sinkt.

Manchmal sorgt gerade die Kombination aus begrenztem Angebot und weiterhin vorhandener Nachfrage für steigende Preise. Der Hardwaremarkt folgt dabei nicht immer den Erwartungen vieler Nutzer. Was heute als veraltet gilt, kann morgen plötzlich wieder gefragt sein!

Ein unerwarteter Trend

Noch vor wenigen Jahren hätten wohl die wenigsten damit gerechnet, dass DDR3-RAM im Jahr 2026 wieder teurer werden könnte. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass der Hardwaremarkt immer wieder für Überraschungen gut ist.

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Wer noch auf ältere Systeme setzt, sollte die Preisentwicklung deshalb im Auge behalten. Denn ausgerechnet die Technik von gestern könnte plötzlich wieder deutlich wertvoller werden.

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