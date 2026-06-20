PS5-Rabatte könnten seltener werden – Sony reagiert auf RAM-Krise

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

PlayStation steht vor einem Problem, das viele Spieler ebenfalls bereits auf dem Radar haben, wenn sie ihren Gaming-PC selbst zusammenbauen: RAM. Speicherchips werden teurer, die Nachfrage aus dem KI-Bereich steigt und genau das trifft auch Konsolenhersteller wie Sony. Sony erklärt im aktuellen Geschäftsbericht (via Sony.com als PDF), dass das PlayStation-Geschäft durch steigende Preise und mögliche Engpässe bei Speicher-Halbleitern belastet werden könnte.

Sony will darauf offenbar nicht einfach mit höheren Stückzahlen reagieren, sondern die eigenen Pläne für Hardware-Verkäufe und Promotions anpassen. Einfach gesagt: Wenn Bauteile teurer werden, könnte Sony vorsichtiger mit Rabatten, Bundles oder aggressiven Verkaufsaktionen umgehen.

Warum RAM plötzlich so wichtig für PlayStation wird

Konsolen leben von festen Hardwarekosten. Sony verkauft eine PS5 nicht wie einen Luxus-PC mit frei kalkulierbarer Marge. Der Preis muss für Millionen Spieler attraktiv bleiben, während die Produktion trotzdem Geld verdienen soll. Wenn Speicherchips teurer werden, schrumpft genau dieser Spielraum.

Das betrifft nicht nur die aktuelle PlayStation 5. Es betrifft auch die Planung kommender Hardware. Analysten sehen die RAM-Krise bereits als möglichen Faktor für einen späteren PS6-Start, weil neue Konsolen noch mehr schnellen Speicher brauchen und Sony den Preis nicht beliebig nach oben treiben kann.

Ich halte genau diesen Punkt für entscheidend. Sony kann nicht einfach sagen: Dann kostet die nächste PlayStation eben 900 Euro. Zumindest nicht, ohne einen Teil der Zielgruppe zu verlieren. Konsolen funktionieren, weil sie im Vergleich zum Gaming-PC relativ einfach und planbar bleiben. Zumindest galt das bisher.

Weniger Rabatte wären für Spieler spürbar

Für Spieler könnte die Entwicklung vor allem bei Angeboten sichtbar werden. Wenn Sony seine Promotions anpasst, könnten große PS5-Rabatte seltener werden (oder ganz ausbleiben). Auch Bundles mit Spielen oder Zubehör könnten weniger aggressiv ausfallen. Das wäre besonders vor Weihnachten relevant. Viele Käufer warten gezielt auf Black Friday, Days of Play oder Weihnachtsaktionen. Wenn Sony wegen teurer Bauteile weniger Spielraum hat, könnten diese Angebote schwächer werden als in früheren Jahren.

Der Grund liegt nicht nur im Konsolenmarkt. Speicherhersteller liefern zunehmend an Rechenzentren, KI-Anbieter und große Cloud-Konzerne. Dort ist die Nachfrage enorm. Für klassische Consumer-Hardware wie Konsolen, PCs oder Smartphones bleibt dadurch weniger Preisdruck nach unten.

Für Spieler ist das bitter. Die KI-Industrie kauft den Markt leer, und am Ende werden Konsolen, PCs, Speicher und vielleicht auch kommende Hardware teurer. Das ist kein klassisches PlayStation-Problem. Es ist ein Technikmarkt-Problem. Auch Xbox und Nintendo kämpfen damit. Sogar der Start des Wohnzimmer-Konsolen-PCs von Valve, der Steam Machine, musste verzögert werden.

PlayStation wird vorsichtiger kalkulieren müssen

Sony erwartet durch steigende RAM-Preise und mögliche Speicherengpässe Gegenwind im PlayStation-Geschäft. Die Reaktion könnte weniger aggressive Hardware-Verkäufe und schwächere Rabattaktionen bedeuten.

Für Spieler heißt das: Wer auf große PS5-Deals hofft, sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass Sony die Konsole weiterhin stark reduziert. Und wer auf die PS6 wartet, muss damit rechnen, dass Speicherpreise und Produktionskosten den Zeitplan stärker beeinflussen als früher.

Für mich zeigt diese Entwicklung vor allem eines: Die nächste Konsolengeneration wird nicht nur über Grafik und Spiele entschieden. Sie wird auch darüber entschieden, wie teuer die Konsolen sind.