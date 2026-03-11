Xbox Project Helix könnte 1.000 Dollar kosten und das hat einen guten Grund

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Microsoft hat Project Helix offiziell bestätigt. Die nächste Xbox trägt diesen Codenamen intern, soll Xbox- und PC-Spiele abspielen und laut neuer Xbox-Chefin Asha Sharma leistungsmäßig vorne liegen. Was Microsoft noch nicht gesagt hat, ist der Preis. Analyst Moore’s Law Is Dead füllt diese Lücke mit einer Schätzung, die die Community aufgerüttelt hat: zwischen 1.000 und 1.500 US-Dollar. Das absolute Minimum, selbst bei Massenproduktion und Selbstkostenpreis, liege bei 900 Dollar.

Warum die Zahlen plausibel sind

Der Kern des Arguments ist technisch. Project Helix ist kein klassisches Konsolen-Design, bei dem Microsoft Hardware mit Blick auf einen bestimmten Preispunkt auswählt und den Rest quersubventioniert. Stattdessen deuten alle bisherigen Signale auf eine High-End-PC-Architektur hin: Spitzen-GPU, viel schneller Arbeitsspeicher, native Unterstützung für Steam und Battle.net, volle Windows-Kompatibilität. Moore’s Law Is Dead fasst es so zusammen: Microsoft baue eine Brücke aus dem Konsolenmarkt heraus. Wer eine solche Plattform baut, kann sie nicht für 500 Dollar verkaufen.

Hinzu kommt die globale RAM-Krise, die durch den KI-Boom ausgelöst wurde und Hochleistungsspeicher massiv verteuert hat. Analyst Dr. Serkan Toto sieht das ähnlich: Ohne Subventionierung, die Microsoft laut aktuellen Sparmaßnahmen ausschließe, sei ein Preis unter 900 Dollar kaum denkbar.

Was Microsoft als Gegenleistung liefern müsste

Ein vierstelliger Preis für eine Spielkonsole ist in der Geschichte der Branche ohne Präzedenzfall. Die PS3 kostete zum Launch 599 Dollar und galt schon das als Schock. Damit Project Helix zu diesem Preis kaufbar wird, müsste Microsoft liefern: Leistung, die sichtbar über der PS6 liegt. Vollständige Abwärtskompatibilität mit Xbox One, 360 und Original-Xbox-Spielen. Zugang zu Steam und anderen PC-Plattformen. Und einen Game Pass, der den Kauf sofort rentabel macht. Moore’s Law Is Dead skizziert ein Szenario, in dem Helix sich wie ein Gaming-PC im Wert von 2.000 bis 3.000 Dollar anfühlt, obwohl er 1.000 Dollar kostet. Ob Microsoft das liefern kann, ist eine andere Frage.

