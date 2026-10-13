Steam meldet 43,5 Millionen Nutzer gleichzeitig, doch nur ein Drittel spielt wirklich

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Steam erreichte am 11. Oktober 2026 insgesamt 43.505.724 gleichzeitig eingeloggte Nutzer.

Davon spielten rund 14,46 Millionen tatsächlich ein Spiel, also ungefähr jeder Dritte.

Seit März 2020 hat sich die Zahl gleichzeitig eingeloggter Steam-Nutzer mehr als verdoppelt.

Steam hat einen neuen Rekord erreicht: 43.505.724 Nutzer waren am 11. Oktober 2026 gleichzeitig auf Valves Plattform online. Das ist die größte jemals gemessene Zahl. Wer daraus allerdings 43,5 Millionen gleichzeitig spielende PC-Gamer macht, liegt daneben. Tatsächlich befanden sich zum Höhepunkt rund 14,46 Millionen Nutzer in einem Spiel. Knapp zwei Drittel waren also zwar mit Steam verbunden, spielten in diesem Moment aber nichts.

Der neue Höchststand wird von SteamDB mit exakt 43.505.724 Nutzern geführt. Valves eigene Statistik lag beim 48-Stunden-Höchstwert mit rund 43,50 Millionen praktisch auf demselben Niveau. Damit wurde der bisherige Rekord vom März 2026 um rund 819.000 gleichzeitig eingeloggte Accounts übertroffen.

Interessanter als die nächste Rekordzahl ist für mich deshalb eine andere Frage: Wie viele Menschen spielen eigentlich wirklich gleichzeitig auf Steam? Rund 14,46 Millionen waren zum neuen Höchststand tatsächlich in einem Spiel aktiv. Das entspricht ungefähr einem Drittel aller eingeloggten Nutzer.

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43,5 Millionen Steam-Nutzer sind nicht 43,5 Millionen Spieler

Der Unterschied klingt zunächst nach Wortklauberei, macht bei Steam aber mehr als 29 Millionen Accounts aus. Als „Concurrent User“ zählt ein Account bereits dann, wenn Steam geöffnet und mit den Servern verbunden ist. Du kannst im Store nach Angeboten suchen, mit Freunden schreiben, Mods herunterladen oder den Client einfach im Hintergrund laufen. Erst die separate In-Game-Zahl zeigt, wie viele Nutzer tatsächlich ein Spiel gestartet haben.

Das ist auch für ältere Rekorde wichtig. Als Steam im März 2020 erstmals 20 Millionen gleichzeitig eingeloggte Nutzer erreichte, spielten davon rund 6,2 Millionen. Heute sind es etwa 14,46 Millionen. Nicht nur der Steam-Client läuft also auf mehr Computern. Auch die Zahl der Menschen, die gleichzeitig tatsächlich spielen, hat sich seitdem mehr als verdoppelt.

Zeitpunkt Steam-Nutzer gleichzeitig Meilenstein März 2020 20,31 Mio. Erstmals über 20 Millionen Oktober 2022 30,01 Mio. Erstmals über 30 Millionen Dezember 2024 39,21 Mio. 39-Millionen-Marke März 2025 40,27 Mio. Erstmals über 40 Millionen März 2026 42,69 Mio. Bisheriger Rekord Oktober 2026 43,51 Mio. Neuer Allzeitrekord

In etwas mehr als sechs Jahren stieg der Höchstwert damit von 20,31 auf 43,51 Millionen. Das entspricht einem Wachstum von rund 114 Prozent. Die Pandemie sorgte 2020 für einen außergewöhnlichen Sprung, danach fiel Steam allerdings nicht wieder auf das alte Niveau zurück. Im Gegenteil: Im Oktober 2022 fiel die 30-Millionen-Marke, im März 2025 waren es erstmals mehr als 40 Millionen.

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Wie schnell Steam diese Marken inzwischen hinter sich lässt, haben wir bereits beim Sprung über 40 Millionen Nutzer im März 2025 gesehen. Nur rund eineinhalb Jahre später sind mehr als drei Millionen weitere Nutzer zum gleichzeitigen Spitzenwert hinzugekommen.

Für den neuen Rekord war diesmal kein einzelnes Mega-Spiel nötig

Bemerkenswert ist auch, was am 11. Oktober nicht passiert ist. Es gab keinen neuen PUBG– oder Palworld-Moment, bei dem ein einzelnes Spiel plötzlich weit über eine Million (oder mehr) zusätzliche Spieler auf Steam brachte. Die aktuellen Charts verteilen sich breiter.

Counter-Strike 2 und DOTA 2 stehen weiterhin dauerhaft an der Spitze. Dazu kommen derzeit starke Neuerscheinungen und Live-Service-Spiele. AION 2 erreichte Anfang Oktober fast 400.000 gleichzeitige Steam-Spieler. WARDOGS liegt weiterhin regelmäßig deutlich über 100.000 und auch ARC Raiders hält sich dank neuer Erweiterung und kostenlosem Zugang in diesem Bereich. Valves noch nicht regulär veröffentlichtes Deadlock stellte zuletzt mit 262.145 gleichzeitigen Spielern sogar einen eigenen Rekord auf.

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Keines dieser Spiele erklärt alleine die zusätzlichen 819.000 Steam-Nutzer seit März. Genau das macht den aktuellen Rekord interessanter. Die Plattform wächst nicht nur dann, wenn ein einzelner Blockbuster erscheint.

Steam lebt längst nicht mehr nur von neuen Spielen

Ein Blick auf die meistgespielten Titel zeigt außerdem, wie ungewöhnlich stabil Steams Ökosystem geworden ist. Counter-Strike, DOTA, PUBG, Rust und Team Fortress 2 gehören teilweise seit vielen Jahren zu den meistgespielten Titeln. Gleichzeitig schaffen es auch neue Titel immer wieder in die TOP 10. Manche halten sich länger. Manche eben nur kurzweilig.

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Valve profitiert damit von zwei Gruppen gleichzeitig. Alte Dauerbrenner sorgen jeden Tag für hunderttausende Spieler, während neue Releases zusätzliche Nutzer auf die Plattform ziehen. Dazu kommen Sales, Community-Funktionen, Mods und eine Spielebibliothek, die viele PC-Spieler über Jahre aufgebaut haben. Und sie kommen immer wieder zurück. Nicht nur wegen der Spiele, sondern auch wegen der Community, auf die Epic Games neidig blickt.

Der neue Rekord fällt außerdem kurz nach dem Steam-Herbst-Sale, der am 08. Oktober endete. Ob dieser direkt zum Rekord beigetragen hat, lässt sich aus den öffentlich verfügbaren Daten nicht herauslesen. Ebenso wenig lässt sich seriös behaupten, WARDOGS oder Deadlock hätten Steam allein auf 43,5 Millionen Nutzer gebracht.

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Wie viele Spieler hat Steam also?

Die Antwort hängt davon ab, was du mit „Spieler“ meinst. Beim neuen Rekord waren 43,5 Millionen Nutzer gleichzeitig bei Steam eingeloggt. Rund 14,46 Millionen spielten im selben Zeitraum tatsächlich ein Spiel. Beide Zahlen messen etwas anderes und sollten deshalb nicht miteinander verwechselt werden.

Monatlich aktive Nutzer lassen sich daraus ebenfalls nicht berechnen. Derselbe Account kann jeden Tag in den „Concurrent“-Zahlen auftauchen. 43,5 Millionen sind also weder die Gesamtzahl aller Steam-Konten noch die Zahl aller Menschen, die Steam innerhalb eines Monats verwenden.

Für das Wachstum der Plattform reicht der Vergleich trotzdem völlig aus. Im März 2020 wirkten 20 Millionen gleichzeitig eingeloggte Nutzer noch wie eine außergewöhnliche Marke. Sechseinhalb Jahre später hat Steam diesen Wert mehr als verdoppelt. Selbst bei den tatsächlich laufenden Spielen stieg der Peak von rund 6,2 auf 14,46 Millionen.

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Und das ist letztlich die bemerkenswertere Zahl: Steam hat nicht einfach nur Millionen zusätzliche Clients im Hintergrund laufen. Heute spielen gleichzeitig mehr als doppelt so viele Menschen auf Steam wie beim großen Boom im Jahr 2020.

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