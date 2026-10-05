ARC Raiders kannst du vier Tage komplett kostenlos spielen und das größte Update ist dabei

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

ARC Raiders kannst du vom 08. bis 12. Oktober 2026 komplett kostenlos spielen. Dabei handelt es sich nicht um eine eingeschränkte Demo oder ein abgespecktes Testgebiet. Embark Studios öffnet während der Aktion das vollständige Spiel auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam. Genauer gesagt startet in Österreich/Deutschland/der Schweiz der kostenlose Zeitraum am 08. Oktober um 11:00 Uhr und endet am 12. Oktober um 10:00 Uhr. Gleichzeitig erscheint mit Frozen Trail das bislang größte Update seit dem Release.

Besonders interessant ist der Zeitpunkt. Das Studio hätte ARC Raiders auch einfach für ein normales Gratis-Wochenende öffnen können. Stattdessen fällt die Aktion exakt mit dem größten Content-Paket zusammen, das der Extraction-Shooter bisher erhalten hat. Die Erweiterung „Frozen Trail“ erscheint ebenfalls am 08. Oktober und markiert den ersten großen Test für Embarks neue Update-Strategie.

Das Studio hatte bereits im Mai angekündigt, kleinere monatliche Updates zugunsten deutlich größerer Erweiterungen zurückzufahren. „Frozen Trail“ ist das erste große Ergebnis dieses Kurswechsels. Für neue Spieler bedeutet das: Du steigst nicht Monate nach einem großen Content-Drop ein, sondern genau an dem Tag, an dem viele bestehende Raider ebenfalls neue Gebiete und Systeme ausprobieren.

Frozen Trail bringt viel mehr als nur eine neue Karte

Im Zentrum steht „Pendola Pass“, eine verschneite Bergregion mit verlassenen Dörfern, Industrieanlagen, einem Observatorium und einem ehemaligen Exodus-Transportzentrum. Dazu kommt mit der Frigate eines der bislang größten ARC-Schiffe. Raider können an Bord gelangen, sich durch die Innenbereiche kämpfen und dort auf neue Maschinen treffen.

Mit Bully, Skulker und Hydra kommen drei neue ARC-Gegner hinzu. Bully verfolgt Spieler aggressiv und setzt sie unter permanenten Druck, während Skulker eher aus dem Hinterhalt angreift. Hydra ist eine stationäre, dreiteilige Geschützplattform, die laut Embark sogar komplette Gruppen beschäftigen kann. Zwei neue Waffen, der Stiletto und der Bantam, erweitern außerdem das Arsenal.

Das Update geht aber wesentlich tiefer. Über den neuen Outpost bekommst du erstmals einen eigenen Außenposten an der Oberfläche. Dort lassen sich Räume einrichten und über eine Research Workstation zusätzliche Verbesserungen erforschen. Gleichzeitig führt Embark ein neues System für verstärkte Waffen ein. 15 bestehende Waffen können dadurch eine fünfte Qualitätsstufe erreichen und teilweise völlig andere Eigenschaften erhalten. Ein Burletta kann beispielsweise vollautomatisch werden, während andere Waffen neue Magazine, Optiken oder Munitionstypen erhalten.

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Neue Spieler können „Pendola Pass“ sogar sofort sehen

Normalerweise musst du die neue Karte erst freischalten. Für Neueinsteiger gibt es während des kostenlosen Zeitraums aber eine praktische Abkürzung: Wenn du dich mit einem Spieler zusammenschließt, der Pendola Pass bereits freigeschaltet hat, kannst du die neue Region laut Embark sofort gemeinsam mit ihm betreten. Du musst also nicht erst den gesamten bisherigen Fortschritt nachholen, nur um während der vier kostenlosen Tage einen Blick auf Frozen Trail zu werfen.

Gerade für Einsteiger dürfte sich deshalb auch unsere ARC Raiders-Guide-Übersicht anbieten. Dort findest du unter anderem Quest-Hilfen und Tipps für den schnelleren Fortschritt. Wer während der Gratis-Tage möglichst viel ausprobieren möchte, muss sich damit nicht erst durch jede Mechanik selbst durcharbeiten.

ARC Raiders verändert gleichzeitig seine Langzeitmotivation

„Frozen Trail“ ersetzt außerdem die bisherigen Raider Decks durch sogenannte „Reward Passes“. Der neue „Frozen Trail“-Pass umfasst 60 Stufen und besitzt einen kostenlosen sowie einen Premium-Pfad. Wichtig ist dabei: Waffen und Gadgets befinden sich laut Embark Studios im kostenlosen Bereich. Der kostenpflichtige Pass konzentriert sich auf zusätzliche kosmetische Varianten und Raider Tokens.

Für ARC Raiders ist das kostenlose Wochenende deshalb mehr als eine normale Werbeaktion. Embark versucht gleichzeitig, neue Spieler hereinzuholen und frühere Raider mit dem bislang größten Update zurückzugewinnen. Dass dafür gleich das komplette Spiel geöffnet wird und nicht nur ein einzelner Modus, macht die vier Tage besonders interessant. Wer bisher wegen des Kaufpreises oder des Extraction-Gameplays gezögert hat, kann vom 08. bis 12. Oktober selbst ausprobieren, ob ARC Raiders inzwischen genug bietet.

Nur bei einem Punkt solltest du derzeit vorsichtig sein: Embarks offizielle Ankündigung sagt noch nicht ausdrücklich, ob dein während des Gratis-Zeitraums erspielter Fortschritt bei einem späteren Kauf übernommen wird. Solange das Studio dazu keine eindeutige Regel veröffentlicht, würde ich nicht automatisch davon ausgehen.