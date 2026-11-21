Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Grand Theft Auto 6 bietet eine gewaltige Spielwelt, zahlreiche Aktivitäten und eine beeindruckende Detailverliebtheit. Rockstar Games hat mit Leonida eine Umgebung geschaffen, in der es jede Menge zu entdecken gibt. Trotzdem bedeutet die Größe der Spielwelt nicht automatisch, dass Spielerinnen und Spieler sämtliche Freiheiten genießen, die sie aus früheren Teilen der Reihe kennen.

Tatsächlich hat Rockstar einige bekannte Funktionen gestrichen oder deutlich eingeschränkt. Dabei handelt es sich teilweise um Möglichkeiten, die bereits seit mehreren Generationen zur Grand Theft Auto Reihe gehören. Andere Features waren zwar erst in jüngeren Spielen verfügbar, hätten aber durchaus das Potenzial gehabt, auch in GTA 6 zurückzukehren.

Der Grund für einige dieser Entscheidungen dürfte in Rockstars verändertem Ansatz liegen. Nach Red Dead Redemption 2 setzt das Studio verstärkt auf Realismus, glaubwürdige Charaktere und eine Geschichte, deren Entscheidungen und Konsequenzen eine größere Rolle spielen. Das wirkt sich allerdings auch auf die spielerischen Freiheiten aus.

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Wir zeigen dir sieben Dinge, die du in GTA 6 überraschenderweise nicht oder zumindest nicht auf die gewohnte Weise machen kannst.

Achtung: Der Artikel enthält kleinere SPOILER zu freischaltbaren Funktionen und Spielelementen.

1. Prostituierte anheuern

Eine langjährige GTA-Tradition verschwindet.

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Wer die Grand Theft Auto Reihe schon länger kennt, dürfte sich an eine ganz bestimmte Möglichkeit erinnern: In zahlreichen Vorgängern konntest du Prostituierte anheuern. Seit GTA 3 gehörte diese Funktion zum bekannten Repertoire der Reihe und war für viele Spielerinnen und Spieler ein Bestandteil der berüchtigten Freiheit, die Grand Theft Auto auszeichnet.

In GTA 6 fehlt diese Möglichkeit allerdings vollständig. Jason kann keine Prostituierten anheuern. Das ist durchaus bemerkenswert, denn Rockstar verzichtet damit auf eine Funktion, die über viele Jahre hinweg in den Spielen vorhanden war.

Besonders ungewöhnlich wirkt diese Entscheidung angesichts der Tatsache, dass GTA 6 ansonsten keineswegs zimperlich mit expliziten Inhalten umgeht. Sowohl Jason als auch Lucia können Stripclubs besuchen und dort private Tänze kaufen. Die entsprechenden Inhalte sind also weiterhin Bestandteil des Spiels.

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Rockstar begründet die Entscheidung mit der Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren. Jason und Lucia würden einander nicht betrügen. Deshalb gibt es auch keine Möglichkeit, nebenbei sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Damit steht die Charakterzeichnung der beiden Figuren offenbar über einer Funktion, die früher vor allem für zusätzliche spielerische Freiheit stand.

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2. Jason und Lucia können sich nicht vollständig ausziehen

Auch bei der Kleidung gibt es klare Grenzen.

GTA 6 bietet zahlreiche Möglichkeiten, das Aussehen von Jason und Lucia anzupassen. Dazu gehören unterschiedliche Kleidungsstücke und Outfits, die du in den jeweiligen Unterschlüpfen auswählen kannst. Wer allerdings hofft, die beiden Hauptfiguren vollständig unbekleidet durch Leonida laufen zu lassen, wird enttäuscht.

Eine entsprechende Möglichkeit gibt es nicht.

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Du kannst dich lediglich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Dafür musst du in deinem Unterschlupf den Kleiderschrank aufsuchen und das entsprechende Unterwäsche Outfit auswählen. Jason trägt anschließend eine Unterhose, während Lucia mit BH und Unterwäsche ausgestattet ist.

Auch diese Kleidungsstücke lassen sich nicht entfernen.

Eine kleine Ausnahme gibt es allerdings unter der Dusche. Interagierst du mit einer Dusche, können Jason und Lucia tatsächlich vollständig unbekleidet sein. Allerdings bleibt die Kameraperspektive entsprechend eingeschränkt. Du kannst die Kamera nicht nach vorne bewegen, um die Figuren vollständig zu sehen.

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Sobald du die Dusche verlässt, wird automatisch ein Handtuch um den Körper gelegt. Verlässt du anschließend das Gebäude, wird die normale Kleidung wieder angelegt.

Eine Möglichkeit, dauerhaft vollständig unbekleidet unterwegs zu sein, gibt es damit nicht. Auch hier setzt Rockstar Grenzen, obwohl das Spiel an anderen Stellen durchaus freizügige Inhalte bietet.

3. Abgeschlossene Missionen erneut spielen

Manuelles Laden von Spielständen wird wieder wichtiger.

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Das erneute Spielen bereits abgeschlossener Missionen gehörte nicht durchgehend zur Geschichte von Grand Theft Auto. Trotzdem gab es mehrere Spiele, in denen diese Funktion vorhanden war.

Dazu zählen unter anderem GTA 4: The Ballad of Gay Tony, GTA 5 und Chinatown Wars. Auch GTA Advance bot eine entsprechende Möglichkeit, allerdings musste dafür zunächst ein Cheatcode eingegeben werden.

In GTA 6 fehlt eine offizielle Funktion, mit der du abgeschlossene Missionen einfach erneut starten kannst.

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Das ist besonders deshalb überraschend, weil Rockstar diese Möglichkeit in seinen jüngeren Spielen bereits etabliert hatte. Sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 boten die Möglichkeit, bestimmte Missionen nachträglich erneut zu spielen.

Gerade bei einem Spiel mit einer umfangreichen Geschichte und zahlreichen Entscheidungen wäre diese Funktion durchaus praktisch.

Eine mögliche Erklärung liegt in der stärkeren Bedeutung von Entscheidungen und unterschiedlichen Handlungsverläufen. GTA 6 bietet mehr verzweigte Möglichkeiten und Konsequenzen als einige seiner Vorgänger. Rockstar könnte deshalb darauf verzichten, Missionen nachträglich wiederholbar zu machen, um die Bedeutung einzelner Entscheidungen zu erhalten.

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Allerdings hätte sich das System aus Red Dead Redemption 2 auch hier angeboten. Dort werden wiederholte Missionen gewissermaßen unabhängig vom eigentlichen Spielfortschritt behandelt. Eine ähnliche Lösung hätte es ermöglicht, Missionen erneut zu erleben, ohne die persönliche Spielgeschichte zu verändern.

Aktuell bleibt dir deshalb vor allem das manuelle Laden älterer Spielstände, wenn du bestimmte Situationen erneut erleben möchtest.

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4. Offiziell in der Ego Perspektive spielen

Die Third Person Perspektive bleibt Rockstars Standard.

Mit GTA 5 führte Rockstar in späteren Veröffentlichungen eine vollständige Ego Perspektive ein. Auch Red Dead Redemption 2 bot von Anfang an die Möglichkeit, die Spielwelt aus der Ich Perspektive zu erleben.

Viele Fans hätten deshalb vermutlich erwartet, dass diese Funktion auch in GTA 6 wieder eine größere Rolle spielen würde.

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Das ist allerdings nicht der Fall. GTA 6 lässt sich offiziell ausschließlich aus der Third Person Perspektive spielen. Eine Ausnahme bildet das Zielen durch bestimmte Waffenvisiere, bei dem eine Ego Perspektive zur Verfügung steht.

Eine vollständige First Person Ansicht für die Erkundung von Leonida ist dagegen nicht vorgesehen.

Allerdings haben Spieler bereits einen Weg gefunden, diese Einschränkung zumindest teilweise zu umgehen. Mit einer bestimmten Kombination aus Einstellungen und Kameraeingaben lässt sich eine Ego Perspektive erzwingen.

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Dafür sind folgende Schritte notwendig:

Öffne die Einstellungen und gehe zum Menüpunkt Controller. Ändere die Belegung von Touch Pad beziehungsweise View Button auf Kamera. Steige anschließend auf den Fahrersitz eines Autos. Öffne das Smartphone über die obere Taste des Steuerkreuzes. Schließe das Smartphone wieder und drücke wiederholt die Touch Pad beziehungsweise View Taste. Mit etwas Glück und dem richtigen Timing wechselst du in eine Ego Perspektive.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen offiziellen Spielmodus. Lädtst du einen Spielstand erneut, kehrt die Kamera zur normalen Perspektive zurück.

5. Beliebige Häuser kaufen

Unterschlüpfe statt Immobilienimperium.

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In früheren Grand Theft Auto Spielen gehörte der Immobilienkauf teilweise zu den interessanten Möglichkeiten abseits der eigentlichen Geschichte.

In Vice City, San Andreas, Chinatown Wars und GTA Online konnten Spieler zusätzliche Immobilien erwerben. Damit ließ sich nicht nur das eigene Vermögen erweitern, sondern auch die Spielwelt auf eine andere Weise nutzen.

GTA 6 geht einen anderen Weg.

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Jason und Lucia schalten im Verlauf der Geschichte verschiedene Unterschlüpfe in Leonida frei. Diese dienen dem Paar als Zuhause und übernehmen damit eine ähnliche Funktion wie das Lager in Red Dead Redemption 2.

Du kannst allerdings nicht einfach jedes beliebige Haus kaufen, das dir in der Spielwelt gefällt. Die Auswahl an Wohnmöglichkeiten ist an die vorgesehenen Unterschlüpfe gebunden.

Das wirkt zunächst nachvollziehbar, wenn man die Geschichte der beiden Hauptfiguren berücksichtigt. Jason und Lucia stehen nicht unbedingt für ein luxuriöses Leben als Immobilienbesitzer. Ihre Unterschlüpfe erfüllen vielmehr eine konkrete Funktion innerhalb der Handlung.

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Ganz auf Immobilien musst du allerdings nicht verzichten. Über die Vice City Real Estate App können Jason und Lucia Garagen erwerben.

Warum der Kauf weiterer Wohnhäuser auch nach Abschluss der Geschichte nicht möglich ist, bleibt eine andere Frage. Eine mögliche Erklärung könnte GTA Online sein. Sollte ein entsprechender Mehrspielermodus erscheinen, könnten Immobilien und Geschäfte dort wieder eine größere Rolle spielen.

Eine Bestätigung für diese Möglichkeit ergibt sich daraus allerdings nicht.

6. Cheatcodes sofort verwenden

Erst die Kampagne abschließen, dann darf geschummelt werden.

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Cheatcodes gehören zu Grand Theft Auto wie Verfolgungsjagden und spektakuläre Explosionen. In praktisch jedem Einzelspielerteil der Reihe gab es Möglichkeiten, das Spielgeschehen mit entsprechenden Eingaben zu verändern.

GTA 6 macht hier keine vollständige Ausnahme. Die Cheatcodes sind weiterhin vorhanden. Allerdings kannst du sie nicht direkt zu Beginn des Spiels verwenden.

Rockstar hat die Funktion hinter dem Fortschritt der Kampagne versteckt. Du musst zunächst einen erheblichen Teil der Geschichte absolvieren, bevor du überhaupt Zugriff auf die Cheats erhältst.

Erst nach ungefähr 50 Spielstunden werden die entsprechenden Möglichkeiten freigeschaltet.

Damit verändert Rockstar eine langjährige Tradition der Reihe. In früheren Spielen konntest du viele Cheatcodes bereits kurz nach Spielbeginn verwenden. Wer beispielsweise direkt ein bestimmtes Fahrzeug spawnen oder mit anderen Effekten experimentieren wollte, musste dafür nicht erst die Geschichte vorantreiben.

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In GTA 6 funktioniert das anders.

Auch nach der Freischaltung stehen dir nicht automatisch sämtliche Cheats zur Verfügung. Stattdessen musst du zunächst bestimmte Gameplay Herausforderungen abschließen, um die einzelnen Codes freizuschalten.

Die Anforderungen dafür fallen allerdings vergleichsweise gering aus.

Rockstar scheint damit einen Kompromiss zu verfolgen. Die Cheatcodes bleiben Bestandteil des Spiels, sollen aber erst dann eingesetzt werden, wenn du einen ausreichenden Teil der Geschichte erlebt hast.

7. Ein wandelndes Waffenarsenal sein

Weniger Waffen gleichzeitig verfügbar.

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Eine der auffälligsten Veränderungen betrifft das Waffensystem. In GTA 5 konntest du praktisch dein gesamtes Waffenarsenal mit dir herumtragen. Egal, ob Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr oder Raketenwerfer: Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Waffen war jederzeit möglich.

GTA 6 schränkt diese Freiheit deutlich ein.

Das System orientiert sich stärker an Red Dead Redemption 2. Statt ein nahezu unbegrenztes Waffenarsenal jederzeit verfügbar zu haben, bist du auf eine deutlich kleinere Auswahl beschränkt.

Jason kann zwei Handfeuerwaffen und zwei größere Waffen mitführen. Dazu kommen weitere Möglichkeiten wie Nahkampfwaffen.

Möchtest du eine andere Waffe verwenden, musst du auf dein Fahrzeug oder einen Unterschlupf zurückgreifen, um dein Arsenal entsprechend anzupassen.

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Das sorgt für eine realistischere Darstellung. Schließlich wäre es wenig glaubwürdig, wenn Jason und Lucia jederzeit ein halbes Waffenlager aus dem Nichts hervorzaubern könnten.

Allerdings geht diese Entscheidung zulasten des Spielkomforts.

Gerade bei spontanen Auseinandersetzungen kann es lästig sein, erst zum Auto oder zum nächsten Unterschlupf zurückkehren zu müssen, um eine andere Waffe auszurüsten.

Hier zeigt sich besonders deutlich, wie stark Rockstar die Designphilosophie von Red Dead Redemption 2 auf GTA 6 überträgt. Das Waffenmanagement soll glaubwürdiger wirken, auch wenn dafür ein Teil der gewohnten Freiheit verloren geht.

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Rockstar setzt in GTA 6 andere Prioritäten

Die fehlenden Funktionen zeigen, dass GTA 6 nicht einfach eine größere Version von GTA 5 sein möchte. Rockstar verfolgt einen anderen Ansatz und orientiert sich dabei erkennbar an den Erfahrungen aus Red Dead Redemption 2.

Die Spielwelt bietet zwar zahlreiche Aktivitäten und Möglichkeiten, gleichzeitig werden bestimmte Freiheiten bewusst eingeschränkt. Das betrifft sowohl alltägliche Interaktionen als auch größere spielerische Systeme wie das Waffenmanagement oder die Missionswiederholung.

Besonders auffällig ist dabei, dass Rockstar zunehmend die Charakterzeichnung in den Mittelpunkt stellt. Jason und Lucia sollen nicht einfach Spielfiguren sein, mit denen du beliebige Aktionen durchführen kannst. Ihre Beziehung und ihre Persönlichkeit beeinflussen offenbar auch, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen.

Ob diese Entscheidungen langfristig aufgehen, hängt letztlich davon ab, was Spielerinnen und Spieler von einem Grand Theft Auto erwarten.

Wer vor allem die grenzenlose Freiheit aus San Andreas oder GTA 5 vermisst, dürfte einige Einschränkungen kritisch sehen. Wer dagegen eine glaubwürdigere Spielwelt und eine stärker auf die Hauptfiguren zugeschnittene Spielerfahrung bevorzugt, könnte sich mit Rockstars neuem Ansatz durchaus anfreunden.

Fest steht: Auch eine riesige Open World bedeutet nicht automatisch, dass du darin alles machen kannst.