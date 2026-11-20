Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Grand Theft Auto 6 sorgt bereits vor seinem offiziellen Verkaufsstart für einen historischen finanziellen Erfolg. Schätzungen zufolge haben die Vorbestellungen des neuen Rockstar-Spiels rund 1,84 Milliarden US-Dollar eingebracht. Damit übertrifft GTA 6 sogar die weltweiten Kinoeinnahmen des Hollywood-Erfolgs Die Odyssee.

Der Hype um Grand Theft Auto 6 hat sich offenbar auch finanziell ausgezahlt. Wie aus einer Auswertung des Datenanalyseunternehmens Sensor Tower hervorgeht, soll Rockstar Games mit dem neuen Open-World-Spiel bereits rund 1,84 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben. Damit liegt GTA 6 schon jetzt vor dem Kinofilm Die Odyssee, der im Juli 2026 erschienen ist und weltweit rund 1,8 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielen konnte.

Besonders bemerkenswert ist dabei der Zeitpunkt: Die von Sensor Tower veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Vorbestellungen bis zum 17. November. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel noch gar nicht offiziell erschienen.

GTA 6 verkauft sich bereits millionenfach

Laut den Schätzungen von Sensor Tower wurde Grand Theft Auto 6 bis zum 17. November bereits rund 19,05 Millionen Mal verkauft. Die daraus resultierenden Einnahmen sollen sich auf etwa 1,84 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit bewegt sich Rockstar Games bereits vor dem eigentlichen Verkaufsstart in einer Größenordnung, die selbst erfolgreiche Kinoproduktionen nur selten erreichen.

Die tatsächlichen Einnahmen könnten allerdings noch höher liegen. Der Hollywood Reporter geht davon aus, dass GTA 6 bereits die Marke von zwei Milliarden US-Dollar überschritten haben könnte. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Schätzung und nicht um offiziell bestätigte Verkaufszahlen von Rockstar Games.

Der Vergleich mit Die Odyssee verdeutlicht die außergewöhnliche Dimension des Erfolgs. Christopher Nolans Kinofilm konnte weltweit rund 1,8 Milliarden US-Dollar einspielen. Damit gehört die Produktion zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 2026. GTA 6 könnte diese Einnahmen bereits durch seine Vorverkäufe übertroffen haben.

GTA 5 bleibt ein finanzieller Gigant

Dass Rockstar Games mit der Grand-Theft-Auto-Reihe enorme Umsätze erzielen kann, ist allerdings keine Überraschung. Bereits der Vorgänger GTA 5 entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten.

Der 2013 veröffentlichte Titel soll laut dem Guardian bis heute rund elf Milliarden US-Dollar umgesetzt haben. Damit hat Grand Theft Auto 5 über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt eine beeindruckende finanzielle Erfolgsgeschichte geschrieben.

Für GTA 6 dürfte diese Entwicklung eine wichtige Ausgangslage darstellen. Der neue Teil profitiert von einer enorm etablierten Marke und einer Fangemeinde, die seit Jahren auf die Fortsetzung wartet. Die bisherigen Schätzungen zeigen, wie groß das Interesse an der Veröffentlichung tatsächlich ist.

Ob der sechste Teil langfristig an die Einnahmen seines Vorgängers anknüpfen kann, wird sich allerdings erst in den kommenden Jahren zeigen. Die bisherigen Zahlen liefern dafür zumindest eine bemerkenswerte Ausgangsbasis.

GTA 6 ist seit dem 19. November spielbar

Inzwischen ist die Wartezeit auch offiziell vorbei. Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Damit beginnt für Rockstar Games die nächste Phase des kommerziellen Erfolgs. Die bisherigen Umsatzschätzungen basieren schließlich größtenteils auf den Vorbestellungen. Mit dem regulären Verkaufsstart kommen weitere Verkäufe hinzu, die in den bisherigen Berechnungen noch nicht vollständig berücksichtigt sind.

Eine endgültige Bilanz lässt sich deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ziehen. Klar ist jedoch, dass GTA 6 bereits vor seiner Veröffentlichung eine außergewöhnliche finanzielle Größenordnung erreicht hat.

Wird GTA irgendwann auch zum Film?

Neben den Verkaufszahlen sorgt auch die mögliche Zukunft der Marke außerhalb der Videospielbranche für Gesprächsstoff. Eine Verfilmung von Grand Theft Auto wurde bereits thematisiert. Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive und damit dem Mutterkonzern von Rockstar Games, schließt ein solches Projekt grundsätzlich nicht aus.

Allerdings machte Zelnick deutlich, dass das Unternehmen bei der Erweiterung seiner Marken sehr vorsichtig vorgehen möchte. Ein Film oder eine Fernsehserie auf Grundlage einer bestehenden Marke käme demnach nur infrage, wenn die eigenen Kreativteams wirklich von dem Projekt überzeugt wären und auch die Kunden davon begeistert werden könnten.

Eine konkrete Verfilmung wurde damit nicht angekündigt. Die Aussagen zeigen allerdings, dass Take-Two entsprechende Möglichkeiten nicht grundsätzlich ausschließt.

Bis dahin dürfte sich die Aufmerksamkeit vor allem auf das frisch veröffentlichte GTA 6 konzentrieren. Die ersten Umsatzschätzungen machen bereits deutlich, welche wirtschaftliche Bedeutung der neue Teil für Rockstar Games und Take-Two Interactive haben könnte.