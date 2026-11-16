Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Noch drei Tage bis zum Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) und Rockstar Games verteilt bereits das nächste Update. Seit dem 16. November wird die neue Version 01.002.001 für PlayStation 5 ausgerollt. Der Download ist rund 602 MB groß und erscheint nicht bei allen Spielern gleichzeitig. Wer GTA 6 bereits heruntergeladen hat, könnte deshalb in den nächsten Stunden eine weitere Aktualisierung angezeigt bekommen.

Die Informationen stammen vom bekannten PlayStation-Datenkonto PlayStation Game Size (via X.com), das regelmäßig Änderungen im PlayStation Store entdeckt. Das Besondere: Es handelt sich bereits um die zweite Aktualisierung innerhalb weniger Tage. Erst am 13. November war eine größere Vorabversion des Spiels erschienen.

GTA 6: Update 01.002.001 wird in drei Wellen verteilt

Laut PlayStation Game Size erfolgt die Verteilung des neuen Updates gestaffelt. Zum Zeitpunkt der Meldung war der Download für rund 33 Prozent der berechtigten Nutzer verfügbar. Nach zwölf Stunden soll dieser Anteil auf 66 Prozent steigen. Innerhalb von 24 Stunden soll schließlich die vollständige Verteilung abgeschlossen sein.

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Das bedeutet: Wenn du GTA 6 bereits auf deiner PlayStation 5 installiert hast und noch kein Update angezeigt bekommst, ist das zunächst kein Grund zur Sorge. Du kannst die Aktualisierung auch manuell überprüfen. Markiere dafür GTA 6 im Hauptmenü der PS5, drücke die Options-Taste und wähle „Auf Update überprüfen“.

Neben der PlayStation-Version gibt es Berichte über eine neue Aktualisierung für Xbox Series X/S. Dort soll der Download ungefähr 1,6 GB groß sein. Diese Größenangabe stammt allerdings aus weiteren Nutzerberichten und wird von Rockstar Games bislang nicht offiziell bestätigt.

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Welche Änderungen bringt der neue GTA 6-Patch?

Genau das ist derzeit noch unbekannt. Rockstar hat für Version 01.002.001 bislang keine Patchnotes veröffentlicht. Dass die neue Aktualisierung auf der PS5 vergleichsweise klein ausfällt, könnte für letzte Fehlerkorrekturen oder technische Anpassungen vor dem Verkaufsstart sprechen. Ebenso wären Änderungen an der Stabilität oder an internen Spieldaten denkbar.

Ohne offizielle Informationen lässt sich nicht zuverlässig sagen, welche Dateien Rockstar verändert hat. Auch die Vermutung, dass es sich bereits um das letzte Update vor dem Release handelt, ist nicht belegt. Weitere Aktualisierungen bis zum 19. November sind weiterhin möglich.

GTA 6 benötigt weiterhin enorm viel Speicherplatz

Für Vorbesteller ist die zusätzliche Aktualisierung besonders interessant, weil GTA 6 bereits beim Vorabdownload sehr viel Speicherplatz beansprucht. Das Spiel benötigt je nach Plattform bis zu 212 GB freien Speicherplatz. Der Preload läuft bereits seit dem 10. November. Angesichts der enormen Downloadgröße lohnt es sich deshalb, automatische Updates aktiviert zu lassen. So muss die Konsole mögliche Korrekturen nicht erst unmittelbar vor dem Spielstart herunterladen.

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Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

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