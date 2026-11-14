GTA 6: Palworld-Entwickler Pocketpair schenkt Mitarbeitern fünf Tage frei

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Hype um GTA 6 erreicht inzwischen sogar andere Entwicklerstudios. Während viele Spieler regulären Urlaub für den Release am 19. November 2026 einreichen, geht Pocketpair einen deutlich großzügigeren Weg. Das Studio hinter Palworld gewährt seinen Mitarbeitern auf Wunsch gleich fünf Tage Sonderurlaub. Die Begründung ist dabei ziemlich ungewöhnlich: Es geht um eine Geschäftsreise nach Vice City.

Pocketpair schickt Mitarbeiter auf Geschäftsreise nach Vice City

Vom 19. bis zum 23. November 2026 dürfen alle Mitarbeiter von Pocketpair, die GTA 6 spielen möchten, eine bezahlte Auszeit nehmen. Das Unternehmen kündigte die Aktion mit einem augenzwinkernden Schreiben auf X an.

Darin erklärt das Studio, dass Millionen Spieler weltweit zum Verkaufsstart vermutlich in der Schule oder bei der Arbeit sitzen und sehnsüchtig auf den Feierabend warten würden. Ein historisches Ereignis wie die Veröffentlichung von GTA 6 verdiene schließlich die volle Aufmerksamkeit.

Die angebliche Geschäftsreise nach Vice City ist natürlich nicht ernst gemeint. Tatsächlich sollen die Beschäftigten während dieser fünf Tage ihre regulären Aufgaben ruhen lassen und sich ganz dem neuen Open-World-Spiel widmen können.

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Palworld-Updates sollen trotzdem pünktlich erscheinen

Für Fans von Palworld gibt es immerhin eine beruhigende Nachricht. Trotz der ungewöhnlichen Urlaubsaktion sollen die laufenden Entwicklungsarbeiten nicht darunter leiden.

Pocketpair betont ausdrücklich, dass die geplanten Updates für Palworld und Craftopia weiterhin nach Zeitplan umgesetzt werden. Der Sonderurlaub soll demnach keine Auswirkungen auf die Veröffentlichungen neuer Inhalte haben. Wie viele Mitarbeiter das Angebot tatsächlich nutzen werden, ist bislang nicht bekannt. Auch eine genaue Zahl der Beschäftigten, die von der Aktion profitieren, hat das Studio nicht genannt.

Andere Unternehmen reagieren ebenfalls auf GTA 6

Pocketpair ist längst nicht das einzige Unternehmen, das seinen Mitarbeitern zum Release entgegenkommt. Erst kürzlich kündigte Logitech den sogenannten „Logi Game Day“ an. Rund 7.000 Beschäftigte erhalten dadurch einen zusätzlichen bezahlten Gaming-Tag, den sie innerhalb von zwölf Monaten flexibel nutzen können.

Auch andere Unternehmen haben Sonderregelungen rund um den Release am 19. November angekündigt. Der Grund ist offensichtlich: GTA 6 dürfte zu einem der größten Spiele-Releases aller Zeiten werden.