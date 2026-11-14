WoW Forever: Blizzard kämpft mit einem kuriosen Nachtproblem

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In World of Warcraft: Forever soll die überarbeitete Beleuchtung Azeroth noch atmosphärischer machen. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und unterschiedliche Lichtstimmungen gehören zu den optischen Verbesserungen. Doch ausgerechnet Spieler in Australien und Neuseeland bekommen davon häufig kaum etwas mit. Für sie herrscht in Azeroth während ihrer üblichen Spielzeit fast immer Dunkelheit. Blizzard kennt das Problem und überlegt, wie sich der WoW Forever Nachtzyklus anpassen lässt.

Warum es in Australien in Azeroth immer dunkel ist

Der Tag-Nacht-Zyklus in WoW Forever dauert 24 Stunden und orientiert sich an der Serverzeit. Das Problem: Obwohl Blizzard eigene Server in Australien betreibt, gehören Spieler aus der Region technisch zur nordamerikanischen Serverstruktur.

Dadurch richtet sich auch die virtuelle Uhrzeit nach dem nordamerikanischen Rhythmus. Wer beispielsweise in Australien um 19 Uhr nach Feierabend einloggt, kann in Azeroth bereits mitten in der Nacht landen. Da der Zyklus exakt 24 Stunden dauert, verschiebt sich diese Situation auch am nächsten Tag nicht. Besonders ärgerlich ist das wegen der verbesserten Beleuchtung. Viele der neuen Lichtstimmungen bekommen betroffene Spieler praktisch nie zu sehen, wenn sie zu festen Zeiten spielen.

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Blizzard hat eine mögliche Lösung – mit einem Haken

Im offiziellen WoW-Forever-Podcast vom 29. Oktober erklärte Lead Software Engineer Ana Resendez, dass australische Server grundsätzlich eine eigene Tageszeit bekommen könnten. Allerdings würde dadurch ein neues Problem entstehen.

Australische und nordamerikanische Spieler können gemeinsam Gruppen bilden. Wechselt ein australischer Spieler dadurch auf eine andere Serverinstanz, könnte sich die Tageszeit schlagartig ändern. Aus hellem Sonnenschein würde innerhalb weniger Sekunden tiefste Nacht werden. Senior Game Designer Josh „Aggrend“ Greenfield fragte deshalb die Community, ob sie mit solchen abrupten Wechseln leben könnte. Eine endgültige Entscheidung gibt es bislang nicht.

Community schlägt kürzere Tage vor

Neben einer eigenen australischen Serverzeit diskutieren Spieler noch eine andere Möglichkeit: Der komplette Tag-Nacht-Zyklus könnte verkürzt werden. Statt 24 Stunden würde ein Tag in Azeroth beispielsweise nur 20 oder 21 Stunden dauern.

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Dadurch würden sich Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in World of Warcraft: Forever täglich etwas verschieben. Auch Spieler mit festen Arbeitszeiten könnten so langfristig unterschiedliche Lichtverhältnisse erleben. Der Nachteil: Die virtuelle Uhrzeit würde nicht mehr mit der echten Tageszeit übereinstimmen.