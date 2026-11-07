WoW Forever Spielerzahlen: Über 2 Millionen zum Launch?

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Start von WoW: Forever sorgt für ordentlich Aufsehen. Kurz nach dem Release kursiern Spielerzahlen, die selbst für das traditionsreiche MMORPG beeindruckend wäre: Angeblich sollen mehr als zwei Millionen Spieler gleichzeitig durch Azeroth ziehen. Eine Community-Webseite liefert dafür konkrete Schätzungen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken, denn Blizzard hat diese Zahlen bislang nicht bestätigt.

Community-Projekt schätzt 2,16 Millionen Spieler

Laut der Webseite H2A2 sollen zum Start von WoW Forever rund 1,17 Millionen Spieler in Europa und knapp 997.000 Spieler in Nordamerika aktiv gewesen sein. Zusammengerechnet ergibt das etwa 2,16 Millionen gleichzeitig aktive Spieler.

Auch die Verteilung auf die verschiedenen Servertypen ist interessant. In Europa liegen PvE und PvP laut der Schätzung nahezu gleichauf. Rund 550.000 Spieler sollen auf PvE-Servern unterwegs sein, während etwa 558.000 die PvP-Variante bevorzugen. Die Rollenspielserver fallen mit zusammen mit Spielerzahlen von 60.000 deutlich kleiner aus.

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Allianz oder Horde: So verteilt sich die Community

Auch bei den Fraktionen gibt es Unterschiede. Auf europäischen PvE-Servern liegt die Allianz mit rund 307.000 Spielern vor der Horde mit etwa 243.000. Auf den PvP-Servern dreht sich das Verhältnis dagegen um: Hier soll die Horde mit ungefähr 313.000 Spielern vorne liegen, während die Allianz auf rund 244.000 kommt.

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Das deutet zumindest darauf hin, dass die Allianz häufiger auf PvE und die Horde etwas stärker auf PvP setzt. Allerdings sind auch diese Angaben Teil derselben Spielerzahlen-Hochrechnung und sollten entsprechend vorsichtig betrachtet werden.

Warum die WoW Forever Spielerzahlen mit Vorsicht zu genießen sind

Das größte Problem: Die Werte stammen nicht von Blizzard, sondern von einem Community-Projekt. H2A2 nutzt Daten aus sogenannten Census-Addons, die Charakterinformationen sammeln und daraus die Spielerzahlen hochrechnen.

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Dabei werden längst nicht alle Spieler erfasst. Außerdem kann eine Person mehrere Charaktere besitzen. Eine andere Community-Seite, WoWCensus, hat in den ersten 24 Stunden nach dem Start beispielsweise rund 154.000 unterschiedliche Charaktere auf elf Servern tatsächlich erfasst. Das ist allerdings eine andere Messmethode und lässt sich nicht direkt mit der Hochrechnung vergleichen.

Dass WoW Forever einen enormen Start hingelegt hat, steht kaum infrage. Ob tatsächlich mehr als zwei Millionen Menschen gleichzeitig spielen, bleibt dagegen offen. Solange keine nachvollziehbaren offiziellen Zahlen vorliegen, solltet ihr die spektakuläre Millionenmarke nicht als bestätigte Spielerzahl verstehen.

Hier geht es zu unserer neuesten DailyGame Podcast-Folge: Behind the Pixels – Vom Brettspieltisch zum eigenen Videospiel.

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