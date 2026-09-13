StarCraft kehrt nach Jahren zurück, doch auf StarCraft 3 warten Fans weiter

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 ein komplett neues StarCraft angekündigt.

Das Spiel wird ein Open-World-Shooter und soll im Frühjahr 2030 erscheinen.

Gameplay wurde noch nicht gezeigt, dafür gab es einen ersten Cinematic-Trailer mit Terranern und Zerg.

Darauf haben StarCraft-Fans lange gewartet. Auf der BlizzCon 2026 hat Blizzard tatsächlich ein komplett neues Spiel der legendären Science-Fiction-Reihe angekündigt. Wer dabei sofort an StarCraft 3 denkt, muss seine Erwartungen allerdings deutlich korrigieren.

Das neue Spiel heißt derzeit schlicht STARCRAFT und wird kein Echtzeit-Strategiespiel. Blizzard entwickelt stattdessen einen Open-World-Shooter. Der geplante Release liegt noch weit entfernt: Erst im Frühjahr 2030 soll die Rückkehr in den Koprulu-Sektor stattfinden.

StarCraft kehrt als Open-World-Shooter zurück

Vorgestellt wurde das Projekt von Blizzard-Vizepräsident Dan Hay. Der Name dürfte vor allem Far-Cry-Spielern bekannt vorkommen. Hay arbeitete viele Jahre bei Ubisoft und war unter anderem als Lead Producer an der bekannten Open-World-Reihe beteiligt. Diese Erfahrung passt ziemlich genau zu dem, was Blizzard jetzt mit StarCraft versucht. Statt wie früher Armeen aus der Vogelperspektive zu kontrollieren, sollen wir die Welt offenbar selbst betreten und aus Shooter-Perspektive erleben.

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Viel Gameplay gibt es allerdings noch nicht zu sehen. Blizzard zeigte auf der BlizzCon lediglich einen Cinematic-Trailer. Darin wird ein menschlicher Marine auf den Kampf vorbereitet, bevor er mit der brutalen Realität des Krieges gegen die Zerg konfrontiert wird.

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Terraner und Zerg stehen zunächst im Mittelpunkt

Der Trailer konzentriert sich stark auf die menschlichen Streitkräfte und den Krieg gegen die Zerg. Die Protoss werden zwar erwähnt, spielen in der gezeigten Sequenz aber noch keine größere Rolle.

Interessant ist dabei der Ton. StarCraft war schon immer eine düstere Militärgeschichte, doch der neue Trailer stellt die austauschbaren Soldaten besonders deutlich in den Mittelpunkt. Der Marine wird zunächst mit heroischer Propaganda auf seinen Einsatz vorbereitet. Wenig später bleibt von dieser Vorstellung nicht mehr viel übrig, außer Matsch. Blizzard scheint die bekannte Welt damit deutlich unmittelbarer zeigen zu wollen als in den bisherigen Strategiespielen.

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Blizzard wollte schon einmal einen StarCraft-Shooter machen

Ganz neu ist diese Idee übrigens nicht. Bereits Anfang der 2000er-Jahre arbeitete Blizzard an StarCraft: Ghost. Das Actionspiel sollte Nova als spielbaren Charakter in den Mittelpunkt stellen und das StarCraft-Universum aus einer völlig neuen Perspektive zeigen. Ghost verschwand allerdings über Jahre in der Entwicklung und wurde letztlich eingestellt. Blizzard bestätigte die endgültige Einstellung später offiziell. Nova überlebte zumindest als Charakter und spielte anschließend auch in StarCraft 2 eine wichtige Rolle.

Mehr als zwei Jahrzehnte später wagt Blizzard nun also einen zweiten großen Versuch, aus StarCraft einen Shooter zu machen.

Und was ist mit StarCraft 3?

Genau diese Frage dürfte nach der Ankündigung einige Fans beschäftigen. StarCraft wurde schließlich als Echtzeit-Strategiespiel groß und prägte das Genre sowie den professionellen eSport über viele Jahre entscheidend.

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Ein neues klassisches Strategiespiel wurde auf der BlizzCon allerdings nicht angekündigt. Auch das neue Projekt trägt derzeit keine „3“ im Namen. Das letzte große Kapitel von StarCraft 2 war Legacy of the Void im Jahr 2015. StarCraft: Remastered folgte 2017, doch ein komplett neuer Hauptteil blieb anschließend aus.

Nun wissen wir zumindest, dass Blizzard die Marke nicht aufgegeben hat. Bis zum Frühjahr 2030 bleibt allerdings noch sehr viel Zeit.