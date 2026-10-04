Steam steuert auf historischen Rekord zu: Erstmals über 20 Milliarden Dollar erwartet

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Steam könnte 2026 erstmals die Marke von 20 Milliarden US-Dollar Umsatz knacken. Laut Alinea Analytics erreichte Valves Plattform bis Ende September bereits geschätzte 16,5 Milliarden Dollar, rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein der September brachte geschätzte 1,7 Milliarden Dollar und war damit der stärkste September bislang. Das Wachstum passt zu den Nutzerzahlen: Bereits im März stellte Steam mit über 42 Millionen gleichzeitig eingeloggten Nutzern einen neuen Rekord auf.