DailyGame - Gaming News - PC-Games - Steam steuert auf historischen Rekord zu: Erstmals über 20 Milliarden Dollar erwartet
◷ 1 Min.

Steam steuert auf historischen Rekord zu: Erstmals über 20 Milliarden Dollar erwartet

i Steam steuert auf historischen Rekord zu: Erstmals über 20 Milliarden Dollar erwartet
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Steam könnte 2026 erstmals die Marke von 20 Milliarden US-Dollar Umsatz knacken. Laut Alinea Analytics erreichte Valves Plattform bis Ende September bereits geschätzte 16,5 Milliarden Dollar, rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein der September brachte geschätzte 1,7 Milliarden Dollar und war damit der stärkste September bislang. Das Wachstum passt zu den Nutzerzahlen: Bereits im März stellte Steam mit über 42 Millionen gleichzeitig eingeloggten Nutzern einen neuen Rekord auf.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen