Steam knackt historischen Rekord – über 42 Millionen Nutzer gleichzeitig online

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Gaming-Plattform Steam wächst weiter – und hat jetzt einen neuen Meilenstein erreicht. Am vergangenen Wochenende wurde ein historischer Rekord aufgestellt: Noch nie zuvor waren so viele Menschen gleichzeitig auf der Plattform von Valve aktiv.

Die Zahl zeigt deutlich, wie dominant Steam weiterhin im PC-Gaming ist.

Mehr als 42 Millionen Nutzer gleichzeitig online

Laut aktuellen Statistiken waren am 22. März 2026 zeitweise 42.318.602 Nutzer gleichzeitig auf Steam eingeloggt. Damit wurde der bisherige Höchstwert klar übertroffen.

Der Rekord betrifft alle Accounts, die zu diesem Zeitpunkt online waren – also sowohl Spieler, die aktiv ein Spiel gestartet hatten, als auch Nutzer, die einfach nur den Steam-Client geöffnet hatten.

Solche Spitzenwerte entstehen häufig am Wochenende. Besonders am Sonntagabend loggen sich weltweit viele Spieler gleichzeitig ein.

Rekorde auf Steam werden immer häufiger

Der neue Wert setzt eine Entwicklung fort, die sich bereits seit einigen Jahren abzeichnet. Erst Anfang 2026 wurde eine Marke von rund 41,9 Millionen gleichzeitig eingeloggten Nutzern erreicht.

Kurz darauf überschritt Steam erstmals die Grenze von über 42 Millionen gleichzeitigen Nutzern.

Die Plattform wächst also weiter, obwohl sie bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten existiert. Steam wurde ursprünglich 2003 gestartet und entwickelte sich schnell zur größten digitalen Vertriebsplattform für PC-Spiele.

Warum Steam immer weiter wächst

Mehrere Faktoren treiben die Nutzerzahlen weiter nach oben.

Zum einen erscheint ein Großteil der PC-Spiele weiterhin auf Steam. Tausende Titel – von kleinen Indie-Games bis zu großen Blockbustern – sind über die Plattform erhältlich.

Zum anderen sorgen regelmäßig große Rabattaktionen für zusätzliche Aktivität. Events wie der Spring Sale, Summer Sale oder Winter Sale ziehen jedes Jahr Millionen Spieler an, die neue Games ausprobieren oder ihre Bibliothek erweitern.

Auch Community-Features spielen eine wichtige Rolle. Freundeslisten, Achievements, Cloud-Speicher und Mod-Support sorgen dafür, dass viele Spieler dauerhaft in das Steam-Ökosystem eingebunden bleiben.

Konkurrenz hat weiterhin Probleme aufzuholen

Andere Plattformen wie der Epic Games Store versuchen seit Jahren, Steam Marktanteile abzunehmen. Trotzdem bleibt Steam weiterhin die mit Abstand größte Plattform für PC-Gaming.

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, wie groß der Vorsprung mittlerweile ist. Mehr als 42 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer sind ein Wert, den kaum eine andere Gaming-Plattform erreicht.

Und wenn die Entwicklung der letzten Jahre ein Hinweis ist, dürfte dieser Rekord nicht lange bestehen bleiben.

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