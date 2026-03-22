Call of Duty: Modern Warfare – 90 Prozent billiger und plötzlich das meistgespielte CoD

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Call of Duty: Modern Warfare erschien im Oktober 2019 und gilt bis heute als eines der besten Spiele der Reihe. Auf Steam war es lange Zeit ein Randphänomen, weil es beim Launch ausschließlich über Battle.net erhältlich war und erst im März 2023 auf Valves Plattform erschien. Seitdem bewegten sich die gleichzeitigen Spielerzahlen zwischen 200 und 800. Im Steam Spring Sale 2026 wurde der Preis erstmals auf 90 Prozent reduziert: 5,99 Euro statt 59,99.

Das Ergebnis ist eine der unerwartesten Wiederbelebungen des Jahres. Innerhalb weniger Tage stieg die gleichzeitige Spielerzahl auf ein neues All-Time-High von 52.977. Zum Vergleich: Der aktuelle CoD-Launcher auf Steam, über den Black Ops 7 gespielt wird, erreichte im selben Zeitraum nur rund 41.230 gleichzeitige Spieler. Ein sieben Jahre altes Spiel läuft damit kurzzeitig besser als das aktuelle Serienprodukt.

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Warum der Preispunkt so gut wirkt

5,99 Euro ist historisch der niedrigste Preis, den Call of Duty: Modern Warfare je auf Steam hatte. Der bisherige Sale-Tiefstand lag bei 19,79 Euro. Activision und die CoD-Reihe sind dafür bekannt, ältere Titel lange Zeit auf hohem Preisniveau zu halten, viel länger als andere Publisher. Das erzeugt einen Staudamm-Effekt: Wer das Spiel sieben Jahre lang ignoriert hat, weil es ihm zu teuer war, greift bei einem einmaligen Tiefstpreis zu.

Die Kampagne von Modern Warfare gilt bis heute als eine der besten in der Seriengeschichte. Das Multiplayer-System war beim Launch technisch und inhaltlich ein deutlicher Schritt nach vorne. Für 5,99 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis extrem schwer zu ignorieren. Dass die Steam-Reviews über alle Bewertungszeiträume hinweg bei überwiegend positiv liegen, hilft zusätzlich.

Infinity Ward reagiert mit Double XP

Infinity Ward hat die steigenden Spielerzahlen bemerkt und über den offiziellen X-Kanal reagiert: Wer sich ins Spiel einloggt, erhält das gesamte Wochenende doppelte Erfahrungspunkte. Das ist eine klassische, aber wirksame Maßnahme. Doppelter XP macht das Leveln neuer Operatoren und Waffen schneller und befriedigender. Was neue Spieler länger im Spiel hält und die Lobbys belebt. Der Sale läuft bis zum 26. März, also bis zum Ende des Steam Spring Sales. Danach kehrt der Preis auf das normale Niveau zurück. Ob die Spielerzahlen dann wieder auf den bisherigen Schnitt von unter 1.000 fallen, ist die entscheidende Frage.

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