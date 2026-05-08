Tomb Raider: Legacy of Atlantis offenbar doch nicht verschoben

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Rund um Tomb Raider: Legacy of Atlantis herrschte zuletzt ziemlich viel Unsicherheit. Erst vor wenigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass das große Lara-Croft-Remake intern auf Anfang 2027 verschoben worden sei. Jetzt sieht es allerdings plötzlich wieder ganz anders aus.

Auslöser dafür ist ein neuer Beitrag des Support-Studios Electric Square. Das Studio bestätigte in einem aktuellen LinkedIn-Post erneut das geplante Releasefenster für 2026. Genau diese Aussage sorgt jetzt dafür, dass viele Fans wieder mit einem Launch im kommenden Jahr rechnen.

Das Studio spricht weiterhin klar von 2026

In dem Beitrag beschreibt Electric Square das Spiel als „stunning reimagining“ des ersten Tomb Raider von 1996. Besonders wichtig ist aber vor allem der letzte Satz des Posts: Dort wird weiterhin ausdrücklich „Coming 2026“ genannt.

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Damit widerspricht die neue Aussage direkt den vorherigen Gerüchten rund um eine Verschiebung auf Februar 2027. Diese stammten ursprünglich von einem bekannten Tomb-Raider-Leaker, wurden aber nie offiziell bestätigt.

Crystal Dynamics arbeitet offenbar weiter unter Druck

Ganz ausgeschlossen wirken interne Probleme trotzdem nicht. Crystal Dynamics hatte zuletzt mehrere Entlassungswellen hinter sich, während gleichzeitig an mehreren Tomb-Raider-Projekten gearbeitet wird. Neben Legacy of Atlantis befindet sich auch Tomb Raider: Catalyst in Entwicklung.

Gerade deshalb hielten viele Fans die Verschiebungsgerüchte für glaubwürdig. Zusätzlich spekulieren einige Branchenbeobachter, dass Publisher größere Spiele aktuell bewusst aus dem möglichen GTA-6-Releasefenster heraushalten wollen.

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Das Remake gehört zu den wichtigsten Tomb-Raider-Projekten seit Jahren

Legacy of Atlantis gilt als komplette Neuinterpretation des ersten Tomb Raider von 1996. Entwickelt wird das Spiel von Crystal Dynamics zusammen mit Flying Wild Hog auf Basis der Unreal Engine 5. Geplant sind modernisierte Steuerung, überarbeitete Kämpfe und deutlich größere Umgebungen.

Offiziell vorgestellt wurde das Spiel bei den Game Awards 2025. Seitdem gehört es zu den meistbeobachteten Action-Adventures überhaupt. Und auch wenn die Gerüchte um eine Verschiebung noch nicht komplett verschwunden sind, spricht aktuell zumindest wieder einiges dafür, dass Lara Croft tatsächlich schon 2026 zurückkehrt.

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