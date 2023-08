Tomb Raider: “Breaking News” auf offizieller Webseite angedeutet

Die offizielle Tomb Raider-Website wurde aktualisiert und deutet möglicherweise darauf hin, dass bald "Breaking News" verkündet werden.

Tomb Raider - 2007 - (C) Crystal Dynamics

Es könnte sein, dass schon bald ein neues Tomb Raider-Spiel angekündigt wird. Die offizielle Website (TombRaider.com) fordert die Spieler auf, “aufmerksam zu sein” für “Breaking News”. Diese Ankündigung erfolgt etwas über ein Jahr, nachdem angebliche Details zu einem neuen Spiel durchgesickert waren. Diese Details besagten, dass die nächste Fortsetzung in Entwicklung sei.

Die Tomb Raider-Website wurde nun aktualisiert, um E-Mail-Adressen zu sammeln. Fans werden dazu aufgefordert, sich anzumelden, um über Neuigkeiten rund um Lara Croft auf dem Laufenden zu bleiben. Es wird sogar erwähnt, dass neue “Veröffentlichungen” Teil der Nachrichten sein werden, die verschickt werden. Dies lässt darauf schließen, dass Crystal Dynamics sich darauf vorbereitet, das erste Hauptspiel der Tomb Raider-Reihe seit Shadow of the Tomb Raider aus dem Jahr 2018 zu enthüllen.

“Breaking News” zum nächsten Tomb Raider-Spiel

Es gab bereits einige Gerüchte, dass die Enthüllung möglicherweise früher erfolgt, als wir denken. Ein naher Release-Termin für das nächste Spiel mit Lara Croft gilt trotzdem als unwahrscheinlich.

Die aktualisierte Seite fragt die Fans, ob sie “bereit sind, ein Tomb Raider zu werden.” Vielleicht interpretieren wir zu viel hinein, aber dies könnte darauf hinweisen, dass die Gerüchte über ein Spiel mit mehreren Abenteurern wahr sind. Dies wäre eine ziemliche Abwechslung und würde Lara ein Team zur Seite stellen.

Um den Gerüchten Glaubwürdigkeit zu verleihen, stammt die Behauptung, dass das neue Spiel in diesem Jahr enthüllt wird, von dem bekannten Leaker Miller Ross. Er war die Hauptquelle für Nachrichten und Leaks zu Marvel’s Avengers, als es in aller Munde war. Daher liegt es nahe, dass er eine gute Vorstellung davon hat, was derzeit hinter den Kulissen bei Crystal Dynamics passiert.

Die nächste Showcase der Gaming-Branche steht bereits nächste Woche an: Die Gamescom Opening Night Live findet am 22. August statt. Dies wäre eine großartige Gelegenheit, um ein neues Tomb Raider-Spiel anzukündigen. Es könnte jedoch zu früh sein, da diese Website-Änderungen anscheinend erst kürzlich vorgenommen wurden. Außerdem hat Opening Night Live-Gastgeber Geoff Keighley bereits unsere Erwartungen gedämpft und die Zuschauer gebeten, nicht zu viele Enthüllungen neuer Spiele zu erwarten.

Entweder Crystal Dynamics wartet auf die “The Game Awards” oder präsentiert das nächste Tomb Raider separat.