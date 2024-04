Assassin’s Creed Hexe: Mögliches Gameplay geleakt

Einem aktuellen Bericht zufolge wird der Protagonist von Assassin’s Creed Hexe über magische Fähigkeiten verfügen, darunter die Möglichkeit, Katzen zu besitzen und eine Art Angstsystem zu kontrollieren. Der Titel hat bisher nur einen Teaser-Trailer erhalten und überlässt vieles der Gerüchteküche und Spekulation, aber es scheint, dass es während der Hexenverfolgungen des Heiligen Römischen Reiches im 16.

Es ist erwähnenswert, dass Assassin’s Creed Hexe wahrscheinlich im Jahr 2026 oder später erscheinen wird, also nach dem nächsten Open-World-Rollenspiel der Reihe, Assassin’s Creed Red. Dieser Titel, der im feudalen Japan angesiedelt ist, war ebenfalls Gegenstand zahlreicher Berichte, Gerüchte und Leaks, wobei der offizielle Titel von AC Red Assassin’s Creed Shadows sein soll. Auf jeden Fall werden die Fans auf dem Ubisoft Forward Event am 10. Juni mehr erfahren.

Insider Gaming hat bereits berichtet, dass es in Assassin’s Creed Hexe eine einzige Protagonistin namens Elsa geben wird, die über übernatürliche oder magische Fähigkeiten verfügt. Angesichts des vermuteten Settings ist dies keine Überraschung. Auch soll es sich um ein lineareres Spiel als die Vorgänger handeln, obwohl es einige Schlüsselelemente von Open-World-Titeln enthalten wird. Nun berichtet Insider Gaming, dass sie Material gesehen haben, in dem Elsa einen Zauberspruch benutzt, um von einer Katze Besitz zu ergreifen. Auf diese Weise lenkt Elsa angeblich einige deutsche Soldaten ab, vermutlich um zu fliehen. Insider Gaming beschreibt den Schauplatz als “dunkel und düster” und die Aufnahmen finden in den “gepflasterten Straßen” einer Stadt statt.

Assassin’s Creed Hexe Gameplay: Katzen, Furchtsystem und mehr

Darüber hinaus berichtet Insider Gaming, dass Assassin’s Creed Hexe ein ähnliches Furchtsystem wie der Jack The Ripper DLC von AC Syndicate enthalten wird – zumindest ist dies der aktuelle Plan. Sollte Assassin’s Creed Hexe tatsächlich während einer Hexenjagd spielen, würde das sehr viel Sinn ergeben und sich gut in das Gesamtthema des Spiels einfügen. Es könnte vielleicht sogar die Interaktionen zwischen den NPCs in Assassin’s Creed Mirage erweitern, da es nicht so aussieht, als ob sie Elsa gegenüber unbedingt neutral sind.

Bis Ubisoft solche Details zu Assassin’s Creed Hexe bestätigt, sollten Fans diese Informationen jedoch mit Vorsicht genießen. Erstens wird das Furchtsystem als Plan beschrieben und zweitens ist noch viel Zeit, die Dinge zu ändern. Dennoch hat Assassin’s Creed Hexe seit seiner ersten Enthüllung eine gruselige Horrorspiel-Atmosphäre verbreitet, und wenn Ubisoft das durchzieht, wird die Zukunft der Franchise spannend. Es scheint offensichtlich, dass die Zeit, das Setting und die Schlüsselereignisse den Spielstil und die Features diktieren sollten, anstatt dass die Entwickler versuchen, alles in eine Open-World-Form zu pressen.