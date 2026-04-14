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Spoiler-Alarm im Pilz-Königreich!

Podcast - Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie

In der neuesten Folge des Dailygame Podcasts nehmen sich Michi und Manuel den brandneuen Super Mario Galaxy Film vor!

i Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie
Artikel von Michael +

In der neuesten Folge des Dailygame Podcasts nehmen sich Michi und Manuel den brandneuen Super Mario Galaxy Film vor – und eines ist von Anfang an klar: Hier wird gespoilert, was das Zeug hält! Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich diese Episode also besser für später aufheben… oder mutig sein und mit uns gemeinsam ins Sternenmeer springen.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 600 Millionen Dollar und bereits fast 300.000 Besucher:innen allein in Österreich ist der Film ein echter Kassenschlager. Doch während Fans begeistert sind, zeigen sich viele Kritiker überraschend zurückhaltend. Warum das so ist, gehen die beiden in dieser Folge ausführlich auf den Grund.

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Natürlich darf auch die große Easter-Egg-Jagd nicht fehlen: Von versteckten Anspielungen bis hin zu liebevollen Details für langjährige Nintendo-Fans – wir sezieren Szene für Szene und entdecken dabei so einige Highlights.

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Und wenn ihr wissen wollt was der Film mit „Das Imperium schlägt zurück“ gemeinsam hat findet ihr die Antwort in dieser Folge.  Klingt verrückt? Ist es auch – aber genau das macht diese Diskussion so spannend.

Freut euch auf eine unterhaltsame, nerdige und gewohnt charmante Folge, die euch mitten hinein in die Galaxie von Mario katapultiert. 🎙️✨

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