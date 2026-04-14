Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

In der neuesten Folge des Dailygame Podcasts nehmen sich Michi und Manuel den brandneuen Super Mario Galaxy Film vor – und eines ist von Anfang an klar: Hier wird gespoilert, was das Zeug hält! Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich diese Episode also besser für später aufheben… oder mutig sein und mit uns gemeinsam ins Sternenmeer springen.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 600 Millionen Dollar und bereits fast 300.000 Besucher:innen allein in Österreich ist der Film ein echter Kassenschlager. Doch während Fans begeistert sind, zeigen sich viele Kritiker überraschend zurückhaltend. Warum das so ist, gehen die beiden in dieser Folge ausführlich auf den Grund.

Werbung

Natürlich darf auch die große Easter-Egg-Jagd nicht fehlen: Von versteckten Anspielungen bis hin zu liebevollen Details für langjährige Nintendo-Fans – wir sezieren Szene für Szene und entdecken dabei so einige Highlights.

Und wenn ihr wissen wollt was der Film mit „Das Imperium schlägt zurück“ gemeinsam hat findet ihr die Antwort in dieser Folge. Klingt verrückt? Ist es auch – aber genau das macht diese Diskussion so spannend.

Freut euch auf eine unterhaltsame, nerdige und gewohnt charmante Folge, die euch mitten hinein in die Galaxie von Mario katapultiert. 🎙️✨

Werbung

Externer Inhalt

Dieser eingebettete Inhalt kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 1 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Wo findet man den Podcast von DailyGame, den Gaming-Podcast aus Österreich?

Mehr Informationen zu unserem Podcast.