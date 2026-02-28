DailyGame - Originale - Podcast - Episode 54: Retro Legends – Metal Gear Solid
Podcast - Episode 54: Retro Legends – Metal Gear Solid

Der PS1 Meilenstein, der alles veränderte!

In der neuen Ausgabe unserer Retro Legends tauchen Adnan und Michi tief ein in einen der prägendsten Videospiel-Klassiker aller Zeiten: Metal Gear Solid. Kaum ein Titel hat das Stealth-Genre so nachhaltig definiert, die PlayStation-Ära so stark geprägt und gleichzeitig gezeigt, wie erzählerisch kraftvoll Videospiele sein können. Gemeinsam nehmen die beiden euch mit zurück nach Shadow Moses – und direkt hinein in ein Spiel, das bis heute unerreicht ikonisch ist.

Adnan und Michi sprechen über die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte des Spiels, den damals mutigen Sprung in die 3D-Welt und Kojimas Vision, ein „spielbares Action-Drama“ zu erschaffen. Natürlich dürfen dabei die legendären Bosskämpfe nicht fehlen: Vom Revolver-Duell mit Ocelot über das nervenaufreibende Scharfschützengefecht mit Sniper Wolf bis hin zum bis heute einzigartigen Psycho-Mantis-Moment, der damals weltweit Spieler völlig aus der Fassung brachte.

Perfekt für alle Retro-Fans, PlayStation-Kids der 90er – oder jene, die wissen wollen, warum dieser Klassiker als einer der größten Meilensteine der Gaming-Geschichte gilt.

Jetzt reinhören – und Codec auf Empfang stellen! 

 

