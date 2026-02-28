Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

In der neuen Ausgabe unserer Retro Legends tauchen Adnan und Michi tief ein in einen der prägendsten Videospiel-Klassiker aller Zeiten: Metal Gear Solid. Kaum ein Titel hat das Stealth-Genre so nachhaltig definiert, die PlayStation-Ära so stark geprägt und gleichzeitig gezeigt, wie erzählerisch kraftvoll Videospiele sein können. Gemeinsam nehmen die beiden euch mit zurück nach Shadow Moses – und direkt hinein in ein Spiel, das bis heute unerreicht ikonisch ist.

Adnan und Michi sprechen über die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte des Spiels, den damals mutigen Sprung in die 3D-Welt und Kojimas Vision, ein „spielbares Action-Drama“ zu erschaffen. Natürlich dürfen dabei die legendären Bosskämpfe nicht fehlen: Vom Revolver-Duell mit Ocelot über das nervenaufreibende Scharfschützengefecht mit Sniper Wolf bis hin zum bis heute einzigartigen Psycho-Mantis-Moment, der damals weltweit Spieler völlig aus der Fassung brachte.

Perfekt für alle Retro-Fans, PlayStation-Kids der 90er – oder jene, die wissen wollen, warum dieser Klassiker als einer der größten Meilensteine der Gaming-Geschichte gilt.

Jetzt reinhören – und Codec auf Empfang stellen!

Externer Inhalt

Dieser eingebettete Inhalt kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

