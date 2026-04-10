Super Mario Maker 3? – Insider sorgt für Hype um neues Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Ein einziger Satz reicht manchmal aus, um die Gaming-Community in Aufruhr zu versetzen. Genau das passiert gerade rund um die Super Mario-Reihe. Ein bekannter Insider behauptet, dass Super Mario Maker 3 existiert. Keine Details, kein Datum, nur diese eine Aussage. Und trotzdem explodieren die Diskussionen.

Die Aussage kommt von Shpeshal Nick, einem bekannten Insider in der Gaming-Szene. Auf X.com schrieb er sinngemäß: Super Mario Maker 3 ist real. Mehr hat er (bewusst) nicht verraten. Kein Release-Zeitraum, keine Features, keine Plattform. Doch genau diese Zurückhaltung macht das Ganze für viele glaubwürdig. Denn: Wer wirklich Infos hat, spricht oft nur vorsichtig darüber.

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Interessant ist auch das Timing. In den letzten Wochen wurden vermehrt Fan-Projekte, ROM-Hacks und Videos rund um Super Mario Maker gelöscht. Für viele Fans ist das kein Zufall. Solche Maßnahmen gab es in der Vergangenheit oft kurz vor neuen Ankündigungen.

Community denkt sofort weiter

Kaum war das Gerücht draußen, ging die Diskussion los. Auf Reddit und X dreht sich alles um eine Frage: Was könnte Nintendo diesmal verändern?

Ein großes Thema ist dabei 3D. Viele hoffen, dass Super Mario Maker 3 erstmals 3D-Level ermöglicht. Doch genau hier gehen die Meinungen auseinander. Einige sehen darin die perfekte Evolution: „Wenn das 3D-Level unterstützt, könnte es das beste Spiel aller Zeiten werden.“

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Andere bleiben skeptisch: Zu komplex, zu schwer zugänglich, zu viel Aufwand für normale Spieler. Und genau dieser Punkt zieht sich durch viele Diskussionen.

Super Mario Maker 3 in 2D oder gar 3D? Was macht wirklich Sinn?

Die bisherigen Teile lebten davon, dass jeder schnell eigene Level bauen konnte. Ein 3D-Editor würde das komplett verändern. Während einfache 2D-Level oft in Minuten entstehen, könnte ein 3D-System deutlich komplexer sein. Einige vergleichen das bereits mit Spielen wie Minecraft, bei denen Elemente einfach platziert werden. Die Frage ist also nicht nur, ob 3D kommt, sondern wie.

Viele erwarten eher einen Ansatz ähnlich wie bei Super Mario 3D World (2021) statt komplett offener Welten wie in Odyssey. Das würde die Einstiegshürde niedrig halten und trotzdem neue Möglichkeiten bieten.

Mehr als nur neue Level-Tools?

Doch nicht alle glauben, dass 3D der einzige große Schritt sein wird. Einige Fans wünschen sich Verbesserungen an ganz anderen Stellen, vor allem bei Level-Logik, Gegner sowie erweiterten Online-Funktionen. Auch Features wie Ghost-Systeme, neue Themes oder mehr Story-Elemente werden diskutiert.

Das zeigt: Selbst ohne 3D gibt es noch viel Potenzial.

Warum gerade jetzt?

Das Gerücht kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Nintendo arbeitet aktuell an der nächsten Phase seiner Hardware-Strategie. Gleichzeitig fehlen gerade jetzt größere Super Mario-Ankündigungen für die Zukunft. Ein neues Super Mario Maker könnte genau diese Lücke füllen. Gerade weil die Reihe sowohl Casual-Spieler als auch kreative Fans anspricht, hat sie ein enormes Potenzial.

Noch ist nichts bestätigt. Doch die Kombination aus Insider-Aussage, auffälligen Löschaktionen und Community-Diskussionen ergibt ein klares Bild. Und wenn sich das Gerücht bewahrheitet, könnte Super Mario Maker 3 eines der spannendsten Nintendo-Projekte der nächsten Jahre werden.

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