Nintendo Switch 2 bekommt gleich drei Resident Evil-Remakes, diesmal ohne Cloud-Zwang

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 kommen auf die Nintendo Switch 2. Capcom hat die drei Remakes während der heutigen Nintendo Direct angekündigt. Diesmal handelt es sich um native Switch 2-Versionen. Das macht vor allem bei Resident Evil 2 und 3 einen Unterschied. Beide Spiele erschienen auf der ersten Nintendo Switch lediglich als Cloud-Versionen und benötigten damit eine dauerhafte Internetverbindung.

Resident Evil 4 Remake war auf der ursprünglichen Nintendo Switch überhaupt nicht erhältlich.

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Capcom bringt gleich die umfangreicheren Editionen

Bei Resident Evil 2 bekommen Switch 2-Spieler direkt die Deluxe Edition. Darin stecken neben dem Hauptspiel mehrere zusätzliche Kostüme für Leon und Claire, die Samurai-Edge-Waffe im Albert-Modell sowie die Möglichkeit, zum Soundtrack des Originals zu wechseln. Bei Resident Evil 3 bleibt es beim normalen Remake aus dem Jahr 2020.

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Am umfangreichsten fällt Resident Evil 4 Gold Edition aus. Neben Leons Hauptgeschichte ist auch Separate Ways enthalten. Der DLC erzählt Teile der Handlung aus der Perspektive von Ada Wong. Dazu kommt das Extra-DLC-Paket mit zusätzlichen Outfits, Waffen und weiteren Gegenständen.

Alle drei Spiele erscheinen zunächst digital am 16. Oktober 2026. Vorbestellungen sind bereits möglich. Physische Versionen sollen am 29. Januar 2027 folgen.

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Nintendo Switch 2 bietet damit fast alle Resident Evil-Spiele

Capcom baut die Reihe auf Nintendos neuer Konsole inzwischen ziemlich konsequent aus. Resident Evil Requiem läuft bereits nativ auf Switch 2. Dazu kommt 2027 das offiziell angekündigte Resident Evil Veronica Remake. Mit Resident Evil 2, 3 und 4 stehen damit bald einige der wichtigsten modernen Teile ebenfalls auf Nintendos Konsole zur Verfügung. Vor allem Resident Evil 4 dürfte dabei interessant werden. Das Remake erschien ursprünglich 2023 für PlayStation, Xbox und PC und kommt nun mehr als drei Jahre später erstmals auf Nintendo-Hardware.

Wie gut die drei Spiele auf Switch 2 technisch laufen, hat Capcom noch nicht im Detail aufgeschlüsselt. Gerade nach der überraschend guten Umsetzung von RE Requiem dürfte der Vergleich mit PS5 und Xbox Series X/S allerdings interessant werden.