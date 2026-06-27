Resident Evil Requiem überrascht auf Switch 2 und selbst Capcom hatte nicht damit gerechnet

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Als Capcom Resident Evil Requiem für die Nintendo Switch 2 ankündigte, staunten viele Fans nicht schlecht. Ein technisch anspruchsvolles Survival-Horror-Spiel auf einer Handheld-Konsole? Für viele klang das zunächst zu ambitioniert. Wie sich jetzt zeigt, hatten selbst die Entwickler zunächst ihre Zweifel.

In einem Interview erklärte Director Koshi Nakanishi, dass das Team anfangs skeptisch war, ob die neue Nintendo Switch 2 genügend Leistung für Resident Evil Requiem mitbringen würde. Erst nachdem die ersten spielbaren Versionen auf der neuen Hardware liefen, änderte sich diese Einschätzung überraschend schnell.

Selbst das Entwicklerteam musste zweimal hinsehen

Laut Koshi Nakanishi konnte das Team zunächst kaum glauben, was es auf dem Bildschirm sah. Die Entwickler hätten sogar „zweimal hinschauen“ müssen, um sicherzugehen, dass das Spiel tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 lief.

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Besonders beeindruckt zeigte sich das Team von der Leistung im Handheld-Modus. Selbst dort habe Resident Evil Requiem eine Bildqualität erreicht, mit der intern offenbar kaum jemand gerechnet hatte. Diese positiven Erfahrungen hätten schließlich den Ausschlag gegeben, das Spiel auch für Nintendos neue Konsole zu veröffentlichen.

Die Switch 2 überrascht immer mehr Entwickler

Capcom ist nicht das erste Studio, das sich positiv über die Hardware äußert. Seit der Vorstellung der Nintendo Switch 2 berichten immer mehr Entwickler, dass die Konsole leistungsfähiger sei, als viele zunächst erwartet hatten.

Gerade moderne Grafiktechnologien, schnellere Speicherlösungen und eine deutlich stärkere Hardware sorgen offenbar dafür, dass Spiele umgesetzt werden können, die auf der ersten Nintendo Switch kaum realistisch gewesen wären.

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Natürlich ersetzt die Switch 2 keinen leistungsstarken Gaming-PC oder eine PlayStation 5 Pro. Dennoch scheint Nintendo einen deutlich größeren Leistungssprung geschafft zu haben, als viele Beobachter ursprünglich vermutet hatten.

Was bedeutet das für Spieler?

Für Fans von Resident Evil sind das ausgesprochen gute Nachrichten. Niemand möchte bei einer Horror-Serie große Abstriche bei Atmosphäre, Beleuchtung oder den aufwendig inszenierten Zwischensequenzen hinnehmen.

Sollte Resident Evil Requiem auf der Switch 2 tatsächlich so überzeugend laufen wie von den Entwicklern beschrieben, könnten Spieler das komplette Horror-Erlebnis erstmals auch unterwegs genießen, ohne auf einen Großteil der technischen Qualität verzichten zu müssen.

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Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich die finale Version zum Verkaufsstart schlägt. Die bisherigen Aussagen der Entwickler machen jedoch Hoffnung, dass Capcom viel Zeit in die Optimierung investiert hat.

Ein wichtiges Signal für andere Publisher

Noch spannender ist vielleicht die Signalwirkung für die gesamte Branche.

Wenn ein grafisch anspruchsvoller Titel wie Resident Evil Requiem erfolgreich auf der Nintendo Switch 2 umgesetzt werden kann, dürften auch andere Publisher ihre Projekte neu bewerten. Viele Studios beobachten derzeit genau, welche Spiele sich technisch sinnvoll auf Nintendos neue Hardware bringen lassen.

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Je erfolgreicher solche Umsetzungen ausfallen, desto größer könnte die Bereitschaft werden, zukünftige AAA-Spiele ebenfalls für die Switch 2 zu veröffentlichen. Davon würden letztlich vor allem die Spieler profitieren, denn eine größere Auswahl an Third-Party-Titeln gehört seit Jahren zu den häufigsten Wünschen der Nintendo-Community.

Gute Optimierung ist wichtiger als reine Leistung

Die Aussagen von Capcom zeigen außerdem, dass moderne Spiele längst nicht nur von möglichst leistungsstarker Hardware abhängen. Ebenso wichtig ist eine saubere Optimierung.

Erfahrene Entwickler können durch effiziente Programmierung, intelligente Speicherverwaltung und moderne Upscaling-Technologien erstaunlich viel aus einer Konsole herausholen. Genau deshalb überraschen manche Spiele technisch deutlich mehr als es die reinen Hardwaredaten vermuten lassen.

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Gerade Nintendo-Konsolen haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass eine gute Optimierung oft wichtiger ist als möglichst hohe Leistungswerte auf dem Papier.

Meine persönliche Einschätzung

Ich finde es bemerkenswert, dass Capcom seine anfängliche Skepsis so offen kommuniziert. Das macht die Aussagen glaubwürdig und zeigt gleichzeitig, dass die Nintendo Switch 2 offenbar selbst erfahrene Entwickler positiv überrascht hat.

Natürlich sollte man daraus nicht schließen, dass die Konsole plötzlich mit einem aktuellen High-End-PC konkurrieren kann. Trotzdem ist es ein starkes Signal, wenn ein technisch aufwendiger Titel wie Resident Evil Requiem ohne größere Kompromisse umgesetzt werden kann.

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Sollte das fertige Spiel die bisherigen Eindrücke bestätigen, könnte das weit über Resident Evil hinaus Bedeutung haben. Andere Publisher dürften die Entwicklung genau beobachten und ihre zukünftigen Projekte möglicherweise ebenfalls für die Nintendo Switch 2 einplanen.

Für Nintendo-Fans wäre das wohl eine der besten Nachrichten überhaupt. Denn am Ende profitieren Spieler nicht nur von einer stärkeren Konsole, sondern vor allem von einer größeren Auswahl an hochwertigen Spielen. Genau deshalb könnte Resident Evil Requiem zu einem der wichtigsten Härtetests für die neue Hardware werden.