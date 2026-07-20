Black Flag Resynced: Wie bekommt man ein Red Bull Sponsoring?

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer in Assassin’s Creed Black Flag Resynced gerne jeden Winkel der Karibik erkundet, wird früher oder später über ein ganz besonderes Geheimnis stolpern. Eines davon wollte ich selbst nich ganz glauben, bis ich es In-Game wirklich gefunden hatte und quasi „in den eigenen Händen hielt“

Ubisoft hat nämlich gemeinsam mit Red Bull eine kleine Crossover-Aktion ins Spiel eingebaut… und die besteht nicht nur aus exklusiven Segeln.

Denn versteckt auf dem Meeresgrund wartet das seltene Trinket „Sturmläufer“. Anders als viele andere Geheimnisse wird dieses Schmuckstück weder durch eine Schatzkarte noch durch eine Quest freigeschaltet. Wer seinen Fundort nicht kennt, wird vermutlich hunderte Spielstunden daran vorbeisegeln.

Wo befindet sich das Red-Bull-Trinket?

Das Sturmläufer-Trinket liegt östlich von Nassau im Gebiet Eleuthera.

Die genauen Koordinaten lauten:

614,767 (je nach Quelle auch 615,767)

Sobald du die Position erreicht hast, hältst du dein Schiff einfach an und springst ins Wasser.

Auf deiner Karte befindet sich der Fundort zwischen Nassau und der langen, schmalen Insel östlich davon. Genau dort hast du ihn auf deinem Screenshot bereits markiert.

Das Trinket liegt nicht in einer Truhe

Jetzt kommt der Teil, an dem viele Spieler scheitern.

Das Sturmläufer-Trinket befindet sich nicht in einer Schatztruhe.

Es gibt deshalb weder eine auffällige Markierung noch erscheint automatisch ein Symbol auf deiner Karte. Stattdessen liegt der Anhänger einfach auf dem Meeresboden zwischen Korallen und Felsen. Erst wenn du dich direkt daneben befindest, erscheint der kleine weiße Interaktionspunkt.

Solltest du beim ersten Tauchgang nichts finden, schwimme einfach ein wenig zwischen den Korallenformationen hin und her. Das Schmuckstück liegt am Übergang zwischen Sandboden und Korallenriff und lässt sich deshalb leicht übersehen.

Welche Fähigkeit besitzt das Sturmläufer-Trinket?

Auch spielerisch lohnt sich der Fund.

Der Anhänger erhöht die Heilung, die Edward durch Nahrung, Getränke und Heilmittel erhält. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden oder während längerer Kämpfe kann das durchaus hilfreich sein.

Die Beschreibung im Inventar lautet:

„Erhöht die Menge der Heilung durch Essen, Trinken und Heilmittel.“

Damit gehört das Schmuckstück zwar nicht zu den stärksten Boni im Spiel, ist aber ein netter Begleiter für alle, die möglichst effizient unterwegs sein möchten.

Warum trägt das Trinket das Red-Bull-Logo?

Ein Blick auf den Anhänger verrät sofort, worum es sich handelt.

Auf der Vorderseite sind deutlich die beiden roten Bullen des bekannten Energy-Drink-Herstellers zu erkennen. Ubisoft hat den Gegenstand im Rahmen einer Kooperation mit Red Bull ins Spiel integriert. Passend dazu trägt das Schmuckstück den Namen „Sturmläufer“ beziehungsweise „Stormrunner Pendant“ in der englischen Version.

Und was hat es mit den Red-Bull-Segeln auf sich?

Das Trinket ist allerdings nur die halbe Kooperation.

Parallel dazu gibt es die „Wings of the Tempest“-Segel, die ebenfalls im Red-Bull-Design gehalten sind. Diese lassen sich allerdings nicht im Spiel finden.

Stattdessen müssen sie über eine Aktion auf der Red-Bull-Webseite freigeschaltet werden. Dort erhalten Spieler nach Abschluss der Aktion beziehungsweise eines kleinen Quiz einen Einlösecode für Ubisoft Connect. Anschließend stehen die Segel dauerhaft im Spiel zur Verfügung.

Das bedeutet also:

Sturmläufer-Trinket: kostenlos direkt im Spiel versteckt.

kostenlos direkt im Spiel versteckt. Wings of the Tempest-Segel: ausschließlich über die Red-Bull-Aktion erhältlich.

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Musste das sein, Ubisoft?

Auch wenn das Sturmläufer-Trinket spielerisch kein Gamechanger ist… es gehört definitiv zu den ungewöhnlichsten Geheimnissen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Zum einen dürfte kaum jemand zufällig auf den kleinen Anhänger am Meeresgrund stoßen. Zum anderen ist die Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Red Bull wohl eine der kurioseren Kooperationen, die die Reihe bisher gesehen hat.

Für Komplettsammler führt deshalb ohnehin kein Weg daran vorbei. Und selbst wenn du den Heilbonus am Ende kaum nutzt… ein Red-Bull-Anhänger am Gürtel von Edward Kenway dürfte wohl zu den ungewöhnlichsten Sammelobjekten gehören, die die Karibik derzeit zu bieten hat.

Ich hab ihn mir geholt… vermutlich weil Red Bull bei uns in Österreich sowas wie Lokalmarke ist. Aber ich bin auch froh, wenn ich dann ein anderes wirklich NÜTZLICHES Trinket finde, um dies zu ersetzen.

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