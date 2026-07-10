Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Mit diesem Code erhältst du einen Affen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nur wenige Tage nach dem durchaus gelungenen Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced überrascht Ubisoft die Community mit einem kleinen Geschenk. Spieler können sich ab sofort kostenlos den neuen Shipmate Monkey sichern – einen Affen, der Edward Kenways Schiff, die Jackdaw, als tierischer Begleiter bereichert. Dafür ist lediglich ein kostenloser Code erforderlich.

Um die Belohnung zu erhalten, müsst ihr euch mit eurem Ubisoft-Konto auf der offiziellen Einlöseseite anmelden und den Code ASC-BFR-PMK-000 eingeben. Anschließend wird der Shipmate Monkey eurem Konto hinzugefügt und steht im Spiel als kosmetischer Begleiter zur Verfügung. Das Angebot gilt für alle Plattformen, auf denen Assassin’s Creed Black Flag Resynced erhältlich ist.

Ein kleines Extra für Piraten-Fans

Der Shipmate Monkey hat zwar keinen Einfluss auf das Gameplay, dürfte aber vor allem Fans des Originals gefallen. Haustiere gehören zu den neuen Features des Remakes und sorgen dafür, dass die Jackdaw noch lebendiger wirkt. Neben neuen Shantys, zusätzlichen Story-Inhalten und überarbeiteten Spielmechaniken zählt der Affe zu den kleinen Extras, mit denen Ubisoft das Piraten-Abenteuer erweitert hat.

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In der Community kommt die Aktion überwiegend gut an. Viele Spieler freuen sich über kostenlose Inhalte direkt nach dem Launch und sehen den Shipmate Monkey als nette Dreingabe. Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die sich künftig größere Gratis-Inhalte wie neue Missionen oder kosmetische Pakete wünschen. Auf Reddit wird der Code bereits fleißig geteilt, damit möglichst viele Spieler die Belohnung nicht verpassen.

Weitere Gratis-Aktionen denkbar

Ob der Shipmate Monkey die einzige kostenlose Belohnung bleibt, ist derzeit offen. Ubisoft hat in der Vergangenheit regelmäßig kleinere Ingame-Geschenke und Community-Aktionen veranstaltet, weshalb viele Fans mit weiteren Codes oder zeitlich begrenzten Belohnungen rechnen. Gerade zum erfolgreichen Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced (hier zu unserer Game Review) wäre das keine Überraschung.

Wer also ohnehin in die Karibik aufbricht, sollte sich den Assassin’s Creed Black Flag Resynced Code nicht entgehen lassen. Zwar handelt es sich nur um einen kosmetischen Begleiter, für Sammler und Fans der Reihe ist der kostenlose Piraten-Affe aber eine charmante Ergänzung des Remakes.

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