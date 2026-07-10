Assassin’s Creed Black Flag Resynced räumt starke Wertungen ab

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die ersten internationalen Testwertungen zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced sind veröffentlicht – und sie fallen überwiegend positiv aus. Das Remake des 2013 erschienenen Piraten-Abenteuers erhält viel Lob für seine moderne Technik, die überarbeitete Spielmechanik und den gelungenen Spagat zwischen Nostalgie und neuen Ideen. Mit einem Metascore von 84 Punkten auf PC und PS5 zählt der Titel bereits zu den am besten bewerteten Spielen der Reihe der vergangenen Jahre.

Black Flag Resynced wirkt wie das definitive Piratenabenteuer, das Ubisoft Montreal schon vor mehr als einem Jahrzehnt erzählen wollte. All diese Verbesserungen machen es zu einem der bisher grafisch beeindruckendsten (und spielbarsten) „Assassin’s Creed“-Abenteuer. Wccftech

Viele Tester sind sich einig, dass Ubisoft den Charme des Originals bewahrt hat. Vor allem die aufwendige Grafik, die dynamischen Wettereffekte und die beeindruckende Karibik sorgen für Begeisterung. Auch Verbesserungen wie flüssigere Kämpfe, neue Schleichmöglichkeiten und verschiedene Komfortfunktionen kommen bei vielen Kritikern gut an.

Werbung

Im besten Fall legt „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ die Formel für neue Remakes der Reihe fest – wenn nicht sogar dafür, wie sich alle neuen „Assassin’s Creed“-Spiele ab 2026 anfühlen sollten. Im absolut schlimmsten Fall erinnert es daran, was die „Assassin’s Creed“-Reihe überhaupt erst zu der beliebten Spieleserie gemacht hat, die sie war. Game Rant

Lob für Technik – Kritik an einigen Änderungen

Trotz der positiven Wertungen gibt es auch Kritik. Mehrere Magazine bemängeln, dass einige Gameplay-Änderungen nicht jeden Fan überzeugen dürften. Vor allem das überarbeitete Kampfsystem und der Verzicht auf die modernen Abstergo-Sequenzen werden unterschiedlich bewertet. Während einige Tester die stärkere Konzentration auf Edward Kenways Piratenabenteuer begrüßen, vermissen andere wichtige Elemente des Originals.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist mehr als nur eine aufpolierte Version des Spiels, an das Sie sich erinnern – es bringt eines der ohnehin schon besten Spiele der Reihe auf den aktuellen Stand. IGN Werbung

Gelobt wird dagegen nahezu überall die technische Umsetzung. Dank der aktuellen Anvil-Engine wirkt die Karibik lebendiger denn je. Verbesserte Wasserphysik, realistische Lichtstimmung und detaillierte Städte sorgen dafür, dass sich die Welt deutlich moderner anfühlt, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Eines der besten Assassin’s Creed der letzten Jahre

Mit einem Metascore von 84 Punkten gehört Assassin’s Creed Black Flag Resynced laut ersten Auswertungen zu den erfolgreichsten Serienteilen seit Jahren. Viele Kritiker bezeichnen das Remake als die bislang beste Möglichkeit, Edward Kenways Abenteuer zu erleben. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass Ubisoft bewusst nicht jedes Detail des Originals unverändert übernommen hat, sondern das Spiel an vielen Stellen modernisiert hat.

Für Fans der Reihe dürfte das jedoch kaum ein Hindernis sein. Die meisten internationalen Tests sind sich einig: Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein gelungenes Remake, das den Geist des Originals einfängt und ihn mit moderner Technik in die Gegenwart transportiert. Wer das Piraten-Abenteuer damals verpasst hat oder erneut in See stechen möchte, bekommt eines der bislang stärksten Assassin’s Creed-Erlebnisse der aktuellen Konsolengeneration.

Werbung

Hier geht es zu unserer eigenen Game Review vom Spiel.