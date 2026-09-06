Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft rettet endlich den Hund von Navassa

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Manchmal sind es nicht die großen Story-Momente, die Spielern im Kopf bleiben… sondern die kleinen. In Assassin’s Creed Black Flag Resynced war genau so ein Moment der Fund auf Navassa. Eine kleine Insel weit im Süden der Karibik, übersät mit Leichen, blutigen Spuren und einer düsteren Botschaft der Briten. Und mittendrin… ein einsamer Hund, den man zwar streicheln, aber nicht retten konnte.

Fans auf der ganzen Welt haben auf verschiedensten Plattformen darüber geschrieben. Sich ausgetauscht. Und riefen gemeinsam auf, BITTE UBISOFT… das könnt ihr so nicht stehen lassen!

Genau das hat Ubisoft nun endlich geändert.

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Mit einem neuen Update haben die Entwickler nicht nur einige Bugs ausgebügelt, sondern auch kleinere Dinge im Spiel verbessert. Dazu gehören laut Spielern unter anderem etwas poliertere Mapsymbole und allgemeine Feinarbeit an mehreren Stellen. Das eigentliche Highlight ist aber etwas ganz anderes … der Hund von Navassa bekommt endlich sein Happy End.

Wer den Vierbeiner retten will, muss einfach noch einmal zur Insel zurückkehren. Dort wartet er weiterhin an dem bekannten, traurigen Ort zwischen Toten und verlassenen Hütten. Streichelt ihr ihn erneut, wird damit offenbar das kleine neue Ereignis ausgelöst. Danach verschwindet der Hund nicht einfach spurlos, sondern taucht an einem deutlich besseren Ort wieder auf.

Und zwar auf Great Inagua, genauer gesagt in Edwards Anwesen.

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Dort findet man ihn im Haus, wo er ganz entspannt neben dem Kamin schläft und nur darauf wartet, wieder ein paar Streicheleinheiten abzubekommen. Aus dem wohl traurigsten kleinen Detail im Spiel ist damit nachträglich doch noch ein richtig schöner Moment geworden.

Der Hund auf Navassa hatte in der Community schnell für Aufmerksamkeit gesorgt. Viele Spieler wollten ihn nicht einfach dort zurücklassen. Verständlich… denn der Kontrast war schon heftig. Rundherum Tod, Gewalt und Verwüstung… und dann dieser friedliche, liebe Hund, der niemandem etwas tut. Dass Ubisoft auf dieses Feedback nun reagiert hat, ist eine dieser seltenen kleinen Änderungen, die vielleicht spielerisch keine Welt bewegen, für viele Fans aber trotzdem viel bedeuten.

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Es ist kein riesiges neues Questpaket, keine spektakuläre Mechanik und auch kein großes Story-Update… aber genau deshalb funktioniert es so gut. Man merkt, dass hier auf eine Sache gehört wurde, die der Community wirklich wichtig war.

Falls ihr also schon auf Navassa wart und euch der arme Kerl damals leid getan hat… dann gibt es jetzt einen Grund, noch einmal zurückzusegeln. Streichelt ihn ein letztes Mal auf der Insel… und besucht ihn danach auf Great Inagua.

Diesmal bleibt er nicht zurück.

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