Assassins Creed Black Flag Resynced – Der Review Talk
Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.
Gleichzeitig sprechen wir aber auch darüber, warum es sich so gut anfühlt, wieder ein eher „klassisches“ Assassin’s Creed zu erleben, das stärker auf Atmosphäre, Abenteuer, Entdeckung und die Verbindung aus Assassinen-Mythos und historischer Kulisse setzt. Zwischen Karibik, Seeschlachten, versteckten Klingen, Piratenromantik und der Frage, ob moderne Technik einem Klassiker neuen Glanz verleihen kann, werfen wir einen Blick auf ein Spiel, das uns daran erinnert, warum wir uns damals überhaupt in diese Reihe verliebt haben.
Hier geht es zu den versprochenen Guides die in der Folge erwähnt werden – https://dailygame.at/category/game-guides/
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