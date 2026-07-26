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Assassins Creed Black Flag Resynced – Der Review Talk

Artikel von Michael Weingärtner +
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In dieser Episode sprechen Sinan und Michi über Assassin’s Creed Black Flag Resynced – eine Neuauflage, die uns zurück in eines der beliebtesten Kapitel der Reihe führt und gleichzeitig die Frage aufwirft, wie gut Edward Kenways Piratenabenteuer im Jahr 2026 noch funktioniert. Von der ursprünglichen Version aus dem Jahr 2013 über die technischen und spielerischen Anpassungen der neuen Fassung bis hin zum direkten Vergleich zwischen damals und heute analysieren wir, warum Black Flag bis heute einen ganz besonderen Platz innerhalb der Assassin’s Creed-Reihe einnimmt.

Gleichzeitig sprechen wir aber auch darüber, warum es sich so gut anfühlt, wieder ein eher „klassisches“ Assassin’s Creed zu erleben, das stärker auf Atmosphäre, Abenteuer, Entdeckung und die Verbindung aus Assassinen-Mythos und historischer Kulisse setzt. Zwischen Karibik, Seeschlachten, versteckten Klingen, Piratenromantik und der Frage, ob moderne Technik einem Klassiker neuen Glanz verleihen kann, werfen wir einen Blick auf ein Spiel, das uns daran erinnert, warum wir uns damals überhaupt in diese Reihe verliebt haben.

Hier geht es zu den versprochenen Guides die in der Folge erwähnt werden – https://dailygame.at/category/game-guides/

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