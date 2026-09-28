Wolverine – Der Beste in dem was er tut, aber nicht perfekt dabei

In dieser Episode sprechen Sinan und Michi über Marvel’s Wolverine – das neu erschienene Spiel von Insomniac Games, das den wohl kompromisslosesten Mutanten der X-Men endlich wieder in den Mittelpunkt eines eigenen Abenteuers stellt. Von Logans roher Gewalt über seine zerrissene Vergangenheit bis hin zur Frage, wie gut Insomniac den Charakter spielerisch eingefangen hat, analysieren wir, warum dieses Spiel für uns genau das liefert, was wir uns von einem modernen Wolverine-Titel erwartet haben.Gleichzeitig sprechen wir aber auch darüber, warum wir den Hass, die überzogenen Reaktionen und einige Falschmeldungen rund um das Spiel nicht ganz nachvollziehen können. Denn ja, Marvel’s Wolverine ist sicher nicht perfekt, aber zwischen brutalen Kämpfen, düsterer Atmosphäre, Krallen-Action, Mutanten-Drama und jeder Menge Logan-Wut werfen wir einen Blick auf ein Spiel, das vielleicht nicht jeden Kritiker überzeugen konnte, für uns als Wolverine-Erlebnis aber ziemlich genau ins Schwarze trifft.

Wichtiger Hinweis: Diese Folge verwendet freizügige Sprache.