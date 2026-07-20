Die Videospielebranche im Umbruch – Der Talk zum SONY und Xbox Happening

In dieser Episode sprechen Michi und Markus über zwei Entwicklungen, die die Gaming-Branche derzeit nachhaltig verändern. Sony hat angekündigt, ab Jänner 2028 neue PlayStation-Spiele ausschließlich digital zu veröffentlichen, während Xbox mit tausenden Entlassungen und einer umfassenden Restrukturierung für Schlagzeilen sorgt. Doch was bedeuten diese Entscheidungen wirklich für uns als Spieler?

Gemeinsam beleuchten wir die wirtschaftlichen Hintergründe beider Unternehmen und diskutieren, welche Auswirkungen der Wandel hin zu digitalen Vertriebsmodellen auf den Besitz von Videospielen, den Gebrauchtmarkt und unser Kaufverhalten hat. Gehören digitale Spiele uns überhaupt noch oder erwerben wir lediglich eine Nutzungslizenz? Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die Herausforderungen, mit denen Entwicklerstudios und Publisher heute konfrontiert sind, und sprechen darüber, wie wirtschaftlicher Druck die Zukunft der Spielebranche beeinflusst.

Eine Episode über weit mehr als nur zwei aktuelle News – sondern über die Frage, wie sich Gaming gerade grundlegend verändert.

Wichtiger Hinweis: Diese Folge verwendet freizügige Sprache.