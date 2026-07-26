Black Flag Resynced: Diese mächtigen Schwerter warten auf dem Grund des Meeres!

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Es gibt Orte in Assassin’s Creed Black Flag Resynced, an denen man eigentlich nur kurz vorbeisegeln möchte. Eine kleine Bucht, ein wenig dichter Dschungel, steile Felswände und sonst scheinbar nicht besonders viel zu sehen. Doch genau dort versteckt sich manchmal Beute, die deutlich interessanter ist als die meisten gewöhnlichen Truhen auf den Inseln.

Bei Charlotte findet ihr eine solche Stelle. Tief unter der Wasseroberfläche wartet eine versunkene Truhe auf euch. Darin liegen gleich zwei legendäre Belohnungen. Ihr bekommt den „Ungekrönten Prinzen“, ein außergewöhnliches Rapier mit einem ziemlich nützlichen Vorteil, und zusätzlich die Gallionsfigur „Wächter-Bestie“ für die Jackdaw.

Vor allem das Schwerter Set solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Es sieht nicht nur stark aus… es kann Edward im Kampf sogar heilen.

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Wo befindet sich die versunkene Truhe?

Den Tauchplatz findet ihr in der Region Charlotte. Die genauen Koordinaten lauten:

498:163

Auf der Karte liegt die Stelle in einer geschützten Bucht, die beinahe vollständig von Land umschlossen ist. Ihr erkennt den Ort außerdem an dem orangefarbenen Symbol für eine Unterwasseraktivität. Charlotte wird im Menü als Gebiet mit dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ angezeigt.

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Lasst euch davon aber nicht sofort abschrecken. Ihr müsst für diese Belohnung keine riesige Festung einnehmen und auch keine ganze Armee ausschalten. Die eigentliche Herausforderung findet unter Wasser statt.

Segelt mit der Jackdaw möglichst weit in die Bucht hinein und nähert euch dem markierten Tauchgebiet. Die Umgebung ist dabei wirklich sehenswert. Hohe Felswände ragen rund um das Wasser empor, während der dichte Dschungel beinahe bis an die Klippen reicht. Durch den leichten Nebel und das Licht wirkt die Bucht fast wie ein Ort, an dem seit Jahrhunderten kein Mensch mehr war.

Was vermutlich sogar halbwegs der Wahrheit entspricht… abgesehen von den Piraten, die dort natürlich wieder alles plündern wollen.

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Taucht hinab zur versunkenen Truhe

Sobald ihr den Tauchpunkt erreicht habt, geht es ins Wasser. Unter der Oberfläche müsst ihr nach unten schwimmen und die Umgebung nach der Truhe absuchen.

Der Bereich ist recht dunkel. Felsen, Pflanzen und die eingeschränkte Sicht machen es nicht unbedingt leichter, das Ziel sofort zu erkennen. Achtet deshalb auf die Umgebung und verschwendet nicht zu viel Zeit mit ziellosem Herumschwimmen. Achtet drauf ob irgendwo Luftblasen aufsteigen. Das ist oft ein Anzeichen für eine Truhe.

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Unter Wasser erscheint eine blaue Leiste, die eure verbleibende Luft anzeigt. Behaltet diese unbedingt im Auge. Gerade wenn man die Truhe bereits vor sich sieht, ist die Versuchung groß, einfach weiterzumachen und die Luft zu ignorieren.

Das kann funktionieren… muss aber nicht.

Sobald ihr die versunkene Kiste erreicht habt, könnt ihr sie öffnen. Danach werden euch direkt beide Belohnungen eingeblendet.

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Belohnung 1: Der „Ungekrönte Prinz“

Die wichtigste Belohnung der Truhe ist der „Ungekrönte Prinz“. Dabei handelt es sich um ein legendäres Rapier mit einer auffälligen, unregelmäßig geformten Klinge.

Laut Beschreibung im Spiel ist dieses Keris-Bahari-Schwert nach Jahrhunderten aus dem Wasser gezogen worden. Einst soll es die Waffe des Königs des alten Königreichs Palembang gewesen sein.

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Die Optik passt perfekt zu dieser Geschichte. Das Schwert sieht nicht wie eine makellos geschmiedete Waffe aus einem königlichen Arsenal aus. Die dunkle Klinge wirkt verwittert, beinahe organisch und durch ihre Form ziemlich bedrohlich. Es ist eines dieser Schwerter, bei denen man sofort sieht, dass sie eine Geschichte besitzen.

Der „Ungekrönte Prinz“ besitzt folgende Werte:

Schaden: 25

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Maximale Niederschläge: 3

Die schwere Attacke wird durch das Halten von R1 ausgelöst. Edward führt dabei einen Stoßangriff mit besonders großer Reichweite aus.

Diese Reichweite ist bei einem Rapier natürlich besonders praktisch. Ihr könnt einen Gegner treffen, bevor dieser selbst nahe genug für einen Angriff ist. Gerade gegen einzelne starke Feinde oder Gegner mit längeren Waffen kann das einen merklichen Unterschied machen.

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Das Schwert kann Edward heilen

Der eigentliche Grund, warum der „Ungekrönte Prinz“ so interessant ist, steckt aber in seinem legendären Vorteil.

Nachdem ihr die feindliche Verteidigung durchbrochen habt, wird etwas Gesundheit wiederhergestellt.

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Das klingt zunächst vielleicht nicht spektakulär… ist im Kampf aber enorm nützlich.

Viele Gegner blocken Edwards normale Angriffe. Ihr müsst ihre Verteidigung gezielt durchbrechen, bevor ihr wirklich Schaden verursachen könnt. Genau diesen ohnehin notwendigen Teil eines Kampfes belohnt das Rapier zusätzlich mit Heilung.

Ihr müsst also keinen ungewöhnlichen Spielstil lernen und auch keine komplizierte Kombination ausführen. Ihr kämpft ganz normal, brecht die Deckung des Gegners und bekommt dabei einen Teil eurer verlorenen Gesundheit zurück.

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Besonders in längeren Kämpfen kann euch das einige Male retten. Wenn mehrere starke Gegner auf Edward losgehen, schwindet die Gesundheit manchmal schneller, als einem lieb ist. Mit dem „Ungekrönten Prinzen“ könnt ihr einen Teil davon während des Kampfes zurückholen.

Natürlich macht euch das Schwert nicht unsterblich. Wer jeden Angriff mit dem Gesicht blockt, wird trotzdem irgendwann am Boden liegen. Doch wer regelmäßig Verteidigungen durchbricht und halbwegs kontrolliert kämpft, bekommt eine zusätzliche Möglichkeit, sich selbst am Leben zu halten.

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Belohnung 2: Die Gallionsfigur „Wächter-Bestie“

Neben dem Rapier enthält die versunkene Truhe noch die legendäre Gallionsfigur „Wächter-Bestie“.

Diese könnt ihr später an der Jackdaw ausrüsten.

Spielerisch verändert eine Gallionsfigur zwar nicht plötzlich die Feuerkraft eures Schiffes. Sie macht die Jackdaw nicht schneller und sorgt auch nicht dafür, dass gegnerische Schiffe freiwillig ihre Ladung abwerfen.

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Aber darum geht es bei diesen kosmetischen Schiffsteilen auch nicht.

Die Jackdaw begleitet euch über einen großen Teil des Spiels. Entsprechend schön ist es, wenn sie nicht mehr wie das gewöhnliche Schiff aussieht, das ihr zu Beginn übernommen habt. Mit neuen Segeln, einem anderen Rumpf, besonderen Verzierungen und einer seltenen Gallionsfigur wird sie immer mehr zu Edwards persönlichem Piratenschiff.

Die „Wächter-Bestie“ passt dabei besonders gut zu dunkleren oder goldenen Schiffdesigns.

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Lohnt sich der Tauchgang?

Ja… definitiv. Besonders wenn ihr auch bei meinen letzten Guides aufgepasst habt.

Ihr bekommt bei den Koordinaten 498:163 gleich zwei legendäre Gegenstände aus einer einzigen Truhe. Die Gallionsfigur ist eine schöne Ergänzung für die Jackdaw. Der wahre Schatz ist aber der „Ungekrönte Prinz“.

Das Rapier sieht ungewöhnlich aus, besitzt eine gute Reichweite und heilt Edward, nachdem ihr die Verteidigung eines Gegners durchbrochen habt. Gerade wenn ihr häufig in größere Kämpfe geratet oder nicht jedes gegnerische Schwert perfekt pariert, kann dieser Vorteil sehr hilfreich sein. Gepaart mit den Trinkets die ich euch in letzter Zeit so gezeigt habe, habt ihr hier echt eine geniale Kombi-Ausrüstung für große Kämpfe.

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Außerdem ist der Fundort angenehm unkompliziert. Ihr müsst lediglich die Bucht bei Charlotte erreichen, zum markierten Punkt segeln und zur Truhe hinabtauchen.

Ein wenig Luft anhalten… eine alte Kiste aufbrechen… und schon besitzt ihr die Waffe eines längst vergangenen Königs.

Es gibt schlechtere Möglichkeiten, einen kurzen Abstecher über die Weltkarte zu verbringen.

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