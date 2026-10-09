Cyberpunk 2077 kommt wirklich ins Kino: Bei V und Keanu Reeves gibt es aber einen wichtigen Haken

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Cyberpunk 2077 bekommt einen echten Kinofilm. Paramount Pictures entwickelt gemeinsam mit CD Projekt RED einen Live-Action-Film im Universum des Rollenspiels. Als Produzent ist Lorenzo di Bonaventura an Bord, der vor allem durch die Transformers- und G.I.-Joe-Filme bekannt ist. CD Projekt RED produziert den Film selbst mit. Einen Regisseur, Drehbuchautor, Cast oder Release-Termin gibt es allerdings noch nicht. Und auch eine der wohl wichtigsten Fragen bleibt offen: Ob V und Johnny Silverhand überhaupt Teil des Films sind, wurde bislang nicht bestätigt.

Die ersten konkreten Informationen stammen von „Deadline“. Kurz danach bestätigte CD-Projekt-RED-Co-CEO Michał Nowakowski die Zusammenarbeit öffentlich. Paramount sei ein zukünftiger Partner, der die kreativen Ambitionen des Studios für die Cyberpunk-Marke teile. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Dass CD Projekt RED direkt beteiligt ist, ist durchaus wichtig. Das polnische Studio besitzt die Rechte an seiner „Cyberpunk 2077“-Adaption und hat in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, dass die Marke längst über ein einzelnes Videospiel hinauswachsen soll. Der Kinofilm wird also nicht einfach nur von Paramount lizenziert und ohne Beteiligung der Spieleentwickler umgesetzt.

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Cyberpunk 2077 wird verfilmt, aber vielleicht gar nicht V’s Geschichte

Bei der Story sollten die Erwartungen trotzdem noch gebremst werden. Deadline beschreibt das Projekt als Live-Action-Film, der im Universum von Cyberpunk 2077 spielt. Daraus folgt nicht automatisch, dass Paramount die Handlung des Spiels mit V, Jackie, Panam, Judy und Johnny Silverhand nacherzählt.

Gerade für Cyberpunk wäre eine neue Geschichte sogar ziemlich naheliegend. Cyberpunk: Edgerunners hat bereits gezeigt, dass Night City problemlos mit komplett neuen Figuren funktioniert. David Martinez und Lucy brauchten V nicht, um eine Geschichte zu erzählen, die trotzdem eindeutig zum selben Universum gehört.

Damit ist auch Keanu Reeves bislang nicht bestätigt. Der Schauspieler verkörpert Johnny Silverhand im Spiel und wäre natürlich einer der offensichtlichsten Namen für eine Verfilmung. Paramount oder CD Projekt RED haben aber noch keinen einzigen Schauspieler genannt. Wer derzeit behauptet, Reeves kehre als Johnny zurück, ist der offiziellen Ankündigung einen Schritt voraus.

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Der Transformers-Produzent übernimmt den Cyberpunk-Film

Produzent Lorenzo di Bonaventura ist in Hollywood vor allem mit großen Action-Marken verbunden. Zu seinen bekanntesten Projekten gehören zahlreiche Transformers-Filme sowie G.I. Joe, The Meg und Constantine. Gemeinsam mit CD Projekt RED soll er nun Cyberpunk auf die Kinoleinwand bringen.

Was das stilistisch für den Film bedeutet, lässt sich daraus noch nicht ableiten. Einen Regisseur oder Drehbuchautor gibt es öffentlich noch nicht. Entsprechend ist auch nicht bekannt, ob Paramount eher auf großes Actionkino setzt oder die dystopischen und gesellschaftlichen Elemente von Night City stärker in den Vordergrund rückt.

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Die Vorlage hat inzwischen jedenfalls eine Größe erreicht, bei der ein Kinofilm wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Cyberpunk 2077 hat mittlerweile mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft. Phantom Liberty kommt zusätzlich auf 15 Millionen Verkäufe. Aus dem katastrophalen Start von 2020 ist damit eine der größten Marken von CD Projekt RED geworden.

Es gibt bereits seit 2023 ein anderes Cyberpunk-Live-Action-Projekt

Ein Detail macht die Sache allerdings etwas komplizierter. CD Projekt RED hatte bereits im Oktober 2023 ein Live-Action-Projekt im Cyberpunk-2077-Universum angekündigt. Damals arbeitete das Studio mit Anonymous Content zusammen, der Produktionsfirma hinter Serien und Filmen wie „True Detective“, „Mr. Robot“, „The Revenant“ und „Spotlight“.

Dieses Projekt existierte zumindest 2025 weiterhin. CD Projekt RED erklärte damals gegenüber Investoren, dass es sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinde und man nicht mit schnellen Neuigkeiten rechnen solle.

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Ob daraus inzwischen der Paramount-Film geworden ist, wissen wir nicht. Weder „Deadline“ noch CD Projekt RED haben bislang erklärt, dass Paramount das frühere Anonymous-Content-Projekt übernommen hat. Ebenso wenig wurde bestätigt, dass zwei unterschiedliche Live-Action-Produktionen parallel entstehen. Solange CD Projekt RED diesen Zusammenhang nicht erklärt, sollte man beide Projekte deshalb nicht einfach miteinander gleichsetzen.

Cyberpunk wächst gerade in mehrere Richtungen gleichzeitig

Der Kinofilm kommt für CD Projekt RED zu einem ziemlich passenden Zeitpunkt. Am 20. Oktober startet Cyberpunk: Edgerunners 2 bei Netflix mit einer neuen Geschichte und neuen Figuren. Gleichzeitig wächst das Team hinter Cyberpunk 2 weiter. Der Nachfolger befindet sich noch in Entwicklung und soll erneut stark auf die First-Person-Immersion des Vorgängers setzen.

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Cyberpunk entwickelt sich damit immer stärker zu einer Marke, die nicht mehr nur alle paar Jahre ein neues Spiel bekommt. Anime, Kinofilm und Cyberpunk 2 sollen Night City beziehungsweise das größere Universum langfristig am Leben halten. CD Projekt RED verfolgt genau diese Strategie bereits seit mehreren Jahren: Neue Geschichten sollen auch außerhalb von Videospielen neue Spieler zur Marke bringen.

Wann erscheint der „Cyberpunk 2077“-Film?

Einen Kinostart gibt es noch nicht. Das Projekt befindet sich offenbar in einer sehr frühen Phase. Paramount hat weder Regisseur noch Drehbuchautor oder Schauspieler vorgestellt. Selbst ein vorläufiges Jahr wurde nicht genannt.

Entsprechend dürfte auch die Frage nach Johnny Silverhand noch eine Weile offen bleiben. Ein Cyberpunk-Film mit Keanu Reeves wäre natürlich ein ziemlich einfacher Marketing-Hit. Vielleicht erzählt Paramount aber bewusst eine komplett neue Geschichte aus Night City. Nach Edgerunners wissen wir immerhin schon, dass Cyberpunk dafür V und Johnny nicht zwingend braucht.

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