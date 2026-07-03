Cyberpunk 2077: Rollenspiel knackt 40 Millionen verkaufte Exemplare

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kaum ein Spiel hat in den vergangenen Jahren eine so außergewöhnliche Entwicklung durchlaufen wie Cyberpunk 2077. Nach dem problematischen Launch im Dezember 2020 schien das Rollenspiel für viele bereits abgeschrieben. Zahlreiche Bugs, Performance-Probleme und die vorübergehende Entfernung aus dem PlayStation Store sorgten damals für einen der größten Fehlstarts der Videospielgeschichte.

Fast sechs Jahre später sieht die Situation völlig anders aus. CD Projekt RED hat offiziell bestätigt, dass sich Cyberpunk 2077 inzwischen über 40 Millionen Mal verkauft hat. Damit gehört das Open-World-Rollenspiel mittlerweile zu den 20 meistverkauften Videospielen aller Zeiten. Ein Meilenstein, den nach dem turbulenten Start wohl nur die wenigsten erwartet hätten.

Vom Fehlstart zum Millionenhit

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. In den Jahren nach der Veröffentlichung investierte CD Projekt RED massiv in die Überarbeitung des Spiels. Zahlreiche Updates verbesserten Technik, KI und Gameplay deutlich, bevor mit dem kostenlosen Update 2.0 und der Erweiterung Phantom Liberty schließlich die bislang größte Generalüberholung folgte.

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Auch die Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners sorgte für neuen Schwung. Viele Spieler kehrten nach Night City zurück oder kauften das Spiel erstmals. Das Ergebnis: Allein in den vergangenen sieben Monaten kamen rund fünf Millionen weitere Verkäufe hinzu – ein bemerkenswertes Tempo für einen Titel, der bereits mehrere Jahre auf dem Markt ist.

Cyberpunk gehört jetzt zu den erfolgreichsten Spielen

Mit mehr als 40 Millionen verkauften Exemplaren reiht sich Cyberpunk 2077 nun in eine exklusive Gruppe der erfolgreichsten Spiele der Geschichte ein. Nur wenige Titel wie Minecraft, GTA 5, Wii Sports oder The Witcher 3 haben bislang höhere Verkaufszahlen erreicht.

Für CD Projekt RED ist der Meilenstein zugleich eine Bestätigung der langfristigen Strategie. Aus einem der umstrittensten Releases der vergangenen Jahre wurde durch kontinuierliche Verbesserungen eines der erfolgreichsten Rollenspiele überhaupt. Gleichzeitig arbeitet das Studio bereits am Nachfolger, der derzeit unter dem Projektnamen Cyberpunk 2 entwickelt wird.

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Die aktuellen Cyberpunk 2077 Verkäufe zeigen eindrucksvoll, dass sich Geduld und konsequente Weiterentwicklung auszahlen können. Aus einem vermeintlichen Fehlschlag wurde eines der erfolgreichsten Comebacks der Videospielgeschichte – und ein Platz unter den 20 meistverkauften Spielen aller Zeiten.

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