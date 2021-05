Cyberpunk 2077: Entwickler warten auf Rückkehr in den PlayStation Store

Wann feiert Cyberpunk 2077 sein Comeback im PlayStation Store? - (C) CD Projekt, Sony; Bildmontage: DailyGame

Die Aktionäre von CD Projekt werden langsam ungeduldig: Wann kommt Cyberpunk 2077 wieder in den PlayStation Store zurück? Nicht einmal der Entwickler scheint es zu wissen!

Der Release von Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 war, gelinge gesagt, sehr holprig. Sieben Jahre nach der Ankündigung fühlte sich das Studio nach Verzögerungen dazu ermutigt das Spiel freizugeben. Cyberpunk 2077 war aber noch nicht soweit und war mit vielen Fehlern, vor allem auf PS4 und Xbox One belastet. Viele Spieler erklärten das Action-Rollenspiel daher für „unspielbar“ und bekamen vom PlayStation- und Xbox-Store ihr Geld zurück. Cyberpunk 2077 ist seitdem auch nicht mehr im PlayStation Store aufgetaucht. Die PC-Version hatte auch ihre Bugs, war aber spielbar.

Cyberpunk 2077 fehlt im PlayStation Store

Die Reaktion von Sony war so heftig, dass es Cyberpunk 2077 bis heute nicht geschafft hat in den PlayStation Store zurückzukommen. Fünf Monate später hat sich an der Entscheidung nichts geändert. Selbst die Entwickler bleiben im Dunkeln, wie sie in einer Hauptversammlung der Aktionäre zugaben mussten.

„Wir sind immer noch in Diskussionen und mit jedem Patch wird das Spiel besser und es gibt einen sichtbaren Fortschritt, aber wie gesagt, die Entscheidung ist eine exklusive Entscheidung von Sony“, sagte CD Projekt-CEO Adam Kicinski gegenüber Aktionären wie VGC berichtet.

CD Projekt würde gerne Cyberpunk 2077 in den PlayStation Store zurückbringen, natürlich wäre der Umsatz auf den PlayStation-Konsolen wichtig. Man ist auch der Ansicht, dass sich dies negativ auf den Umsatz auf anderen Plattformen ausgewirkt hat. Das klingt logisch. Auch Xbox One-Besitzer werden stutzig, wenn der PS Store das Spiel nicht wieder zum Verkauf freigibt.

Cyberpunk 2077: Trotz aller Misere ein starker Start

Totgesagte leben länger, oder so. Trotz der Entfernung des Spiels aus dem PlayStation Store und der Tatsache, dass Spieler Rückerstattungen erhalten haben, war Cyberpunk 2077 kein Misserfolg. Das Spiel wurde fast 14 Millionen mal verkauft und Leaks haben zukünftige DLCs und Erweiterungen aufgedeckt.

Cyberpunk 2077 lebt noch und wird irgendwann sicher in den PS Store zurückkehren. Die endgültige Entscheidung liegt aber nicht bei CD Projekt, sondern bei Sony. Nach all den Patches wird es wohl irgendwann eine „Wiedergeburt“ für das Action-Rollenspiel geben. Auch wenn das Update 1.2. für PS5-Spieler wieder einen Rückschlag bedeutete.

Cyberpunk 2077 ist jetzt für PC und Xbox One verfügbar. Eine PS5- und Xbox Series X/S-Version ist für 2021 angekündigt und soll ein kostenloses Upgrade darstellen. Rockstar Games sieht das anders und wird GTA 5 wohl als Vollpreis-Spiel für die nächste Konsolen-Generation bringen.