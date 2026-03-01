GTA 6 im PlayStation Store entdeckt – starten jetzt die Vorbestellungen?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Laut dem bekannten Dataminer PlayStation Game Size wurden die Titel-IDs von Grand Theft Auto VI (GTA 6) in die PlayStation-Datenbank eingepflegt. Das klingt technisch, ist für Fans aber ein starkes Signal. Denn solche Einträge tauchen oft kurz vor konkreten Store-Updates auf.

Was das Ganze bedeutet? Nun, Titel-IDs sind interne Kennungen für Spiele im PlayStation Store. Sie werden benötigt, bevor eine Produktseite live geht oder Vorbestellungen starten.

Der Dataminer schreibt dazu auf X.com: „Ich gehe davon aus, dass wir bald etwas über das Spiel erfahren werden, wahrscheinlich den Start der Vorbestellungen.“

Auf Nachfrage erklärte er, dass es keinen festen Zeitrahmen gibt. Manchmal vergehen Wochen, manchmal nur Tage. In diesem Fall glaubt er jedoch nicht an eine lange Wartezeit. Das heizt die Spekulationen gewaltig an.

Kein Zufall, der Dataminer lag schon öfter richtig

PlayStation Game Size ist kein unbekannter Name. Bereits in der Vergangenheit tauchten immer neue Platzhalter-Daten im Store auf, das sich später als ziemlich nah am tatsächlichen Release herausstellte. Kurz gesagt: Wenn dort etwas auftaucht, lohnt es sich hinzusehen.

Aktuell gilt der 19. November 2026 als angepeilter Release-Termin für GTA 6, nach bereits zwei Verschiebungen. Erst von Herbst 2025 auf Mai 2026, dann weiter in den November. Eine dritte Verschiebung wäre ungewöhnlich, aber ausgeschlossen ist sie nicht. Gerade deshalb wäre der Start der Vorbestellungen ein starkes Signal: Rockstar Games meint es ernst mit dem aktuellen Termin.

Die große Preis-Frage: 70 oder 100 Euro?

Fast genauso spannend wie das Release-Datum ist die Preis-Diskussion. Selbst der Take-Two-Chef sagte letztes Jahr, dass er einen „Preis von über 100 Euro“ nicht ausschließen kann. Erst kürzlich listete ein Händler die Standard-Edition für knapp 100 Euro. Ob es sich dabei um einen „Platzhalter“ handelt, hat sich bis heute nicht herausgestellt, da der Eintrag wieder verschwunden ist.

Branchen-Analysten spekulierten in der Vergangenheit ebenfalls über Preise von rund 100 Euro für die Standard-Edition. Andere behaupten wieder das Gegenteil. Das Argument dagegen? Ein strategischer Preis von 70 (bzw. 80) Euro wäre besser.

Wenn uns nämlich GTA 5 eines gelehrt hat: Der wahre Umsatzbringer nicht das Basisspiel ist, sondern der Online-Modus. Ein niedrigerer Einstiegspreis bringt mehr Spielende und damit langfristig mehr Einnahmen.

Steht eine große Ankündigung bevor?

Dass Rockstar jetzt offenbar Vorbereitungen im PlayStation Store trifft, passt zu mehreren aktuellen Gerüchten. Viele rechnen mit einem neuen Trailer, einem final bestätigten Termin oder eben dem Start der Vorbestellungen in den kommenden Wochen. Noch ist nichts offiziell. Doch Store-Aktivität ist meist kein Zufall.

Die Zeichen verdichten sich. Und vielleicht dauert es diesmal wirklich nicht mehr lange, bis Rockstar den nächsten großen Schritt für GTA 6 macht.

