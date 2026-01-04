GTA 6 Release im Jahr 2026? – „Erst wenn es im Laufwerk liegt“

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein einziger Satz reicht manchmal, um die ganze Community wieder nervös zu machen. Im GTA-Subreddit und auf r/GamingLeaksAndRumours sorgt gerade eine Behauptung von Insider Tom Henderson für neue Unruhe: Rockstar Games sei „mittlerweile so zuversichtlich, dass GTA 6 noch in diesem Jahr erscheinen wird“. Viel Internet-Blabla oder doch ein Befreiungsschlag? Wer die letzten Jahre „Grand Theft Auto VI“-Gerüchte erlebt hat, weiß: Euphorie hält in dieser Szene selten lange.

Wichtig ist dabei: Das ist kein offizielles Statement von Rockstar oder Take-Two, sondern ein Insider-Bericht, der sich auf interne Stimmungslagen beziehen soll. Genau deshalb wirkt die Diskussion darunter so typisch GTA 6: Hoffnung und Misstrauen laufen parallel, wie zwei Spuren auf der Autobahn, die niemals zusammenführen. Was für ein Vergleich!

Reddit-Reaktion über GTA 6-Release im Jahr: „Ich glaube es erst, wenn ich’s spiele“

Der am häufigsten gelikte Tonfall ist nicht Jubel, sondern Abwehrhaltung. Ein Kommentar bringt es perfekt auf den Punkt: „Ich glaube es erst, wenn ich es spiele.“ Viele wirken inzwischen so „müde“ von Gerüchten, dass selbst ein bekannter Name wie Tom Henderson nicht mehr automatisch Vertrauen auslöst. Einer schreibt sinngemäß, dass ihn GTA 6 erst wieder interessiert, wenn es installiert ist und kassiert dafür (zurecht) Applaus von der GTA-Community.

Doch dann kommt die Gegenreaktion, typisch auf Reddit: Warum hängt man in einem GTA-Sub ab, kommentiert Leaks und tut so, als wäre es einem egal? Genau daraus entsteht der kleine Schlagabtausch, der zeigt, wie sehr GTA 6 die Leute längst im Griff hat, selbst jene, die behaupten, sie hätten „aufgegeben“. Die Wahrheit ist: Sobald Rockstar den nächsten Trailer droppt, sind sie alle wieder da. Und dieser erschien bekanntlich nicht Ende 2025, wie viele glaubten.

Preis-Debatte: 80 Euro als neues Drama?

Neben dem Release-Trigger entzündet sich die Diskussion an einem zweiten Punkt: dem angeblichen Preis von 80 Dollar für die Basisversion (Die Diskussion wird anscheinend vorwiegend von US-Amerikanern geführt). Für viele ist das sofort der nächste Aufreger, andere kontern trocken: In Europa seien 79,99 Euro für neue PS5- und Xbox Series-Spiele ohnehin längst Realität, inklusive Steuern. Daraus entwickelt sich ein typischer Kommentarstrang, der weniger über GTA 6 spricht als über das Gefühl, bei Spielepreisen generell den Kürzeren zu ziehen.

Interessant ist dabei: Selbst viele, die den Preis kritisieren, sagen im selben Atemzug, dass GTA 6 wahrscheinlich trotzdem Day One gekauft wird. Nicht, weil sie den Trend gut finden, sondern weil ein Grand Theft Auto für viele als Ausnahme gilt. Ein Spiel, das „nur einmal pro Jahrzehnt“ erscheint und für das man irgendwie jede Rechnung rechtfertigt.

Der eigentliche Kern: Vertrauen nach Verschiebungen ist fragil

Was man zwischen den Zeilen spürt: Die Community hat Angst vor der nächsten Enttäuschung. In den Kommentaren tauchen direkt die bekannten Szenarien auf: „Und dann kommt Mai 2026: Hallo zusammen…“, das klassische Rockstar-Delay-Meme. Andere argumentieren, dass Rockstars „Zuversicht“ nichts heißen muss, weil man bei früheren Terminen intern vermutlich auch überzeugt war, es zu schaffen. Spieleentwicklung sei brutal, Bugs tauchen unerwartet auf und irgendwann wird aus Zuversicht wieder „Wir brauchen noch Zeit“. Immerhin hat Rockstar den Release-Termin von GTA 6 aktuell auf den 19. November 2026 gelegt. Noch ausreichend Zeit, um alle Bugs und Störungen zu beheben?

Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die US-Insider wie Tom Henderson (und ähnliche Namen) als vergleichsweise zuverlässig einordnen. Aber selbst dort bleibt ein Zusatz hängen: Zuversicht bedeutet nicht Garantie. Es bedeutet nur: Stand heute sieht es besser aus als gestern.

Ehrlich gesagt glaube ich erst an einen Release-Termin am 19. November 2026 wenn es im Laufwerk meiner PS5 liegt und installiert wird. Warten wir ab, ob der Termin wirklich hält. Es spricht zwar alles dafür, dass es zu keiner weiteren Termin-Verschiebung von GTA 6 kommt, aber bei einem so mächtigen Videospiel kann alles passieren. Und ehrlich gesagt spiele ich erst lieber 2027, als 2026 eine Beta-Version.

