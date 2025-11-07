GTA 6 Release-Termin erneut verschoben: Take-Two stürzt an der Börse ab

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Take-Two und Rockstar Games haben es schon wieder getan. Nachdem GTA 6 für Herbst 2025 zuerst angekündigt wurde, auf den 26. Mai 2026 verschoben ist der neue Termin der 19. November 2026.

Die Börse reagiert prompt: Die Take-Two-Aktie rutschte am Freitag deutlich um 17,35 Prozent ab, bevor sie sich etwas vor Börsenschluss stabilisierte. Analysten sehen zugleich eine Chance: Ein Launch zum Weihnachts-Zeitraum könnte den Umsatzhebel sogar vergrößern. Alles im Schatten der aktuellen Gewerkschaftsproteste rund um Rockstar in Großbritannien.

Warum die Verschiebung so wehtut und trotzdem Sinn ergeben kann

Kurzfristig ist der Dämpfer spürbar: Kursrückgang, Milliarden an Marktwert temporär ausgelöscht und nervöse Investoren. Für das Vertrauen der Märkte ist jeder weitere Aufschub ein Risiko – vor allem bei einem Milliardenprojekt, das seit Jahren Erwartungen auflädt.

Mittelfristig argumentieren Beobachter jedoch, dass ein November-Fenster die beste Bühne ist: mehr Kaufkraft, stärkere Konsolen-Bundles, maximale Sichtbarkeit – vorausgesetzt, die Qualität sitzt. Rockstar begründet den Schritt mit zusätzlichem Feinschliff, um den hohen Standard zu gerecht zu werden. Dem kann man zustimmen, aber für alle die Ende Mai 2026 bereits in ihrer Urlaubsplanung fixiert haben ein Desaster.

Geschäftszahlen: starkes Quartal, rotes Ergebnis

Parallel zur Verschiebung legte Take-Two neue Zahlen vor: Netto-Buchungen 1,96 Mrd. US-$ (+33% gegenüber Vorjahr), angetrieben u. a. von Dauerbrennern wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Unterm Strich steht dennoch ein GAAP-Nettoverlust von 133,9 Mio. US-Dollar bzw. − 0,73 US-Dollar je Aktie. Die Jahres-Prognose für die Net Bookings wurde auf 6,4–6,5 Mrd. US-$ angehoben.

Strauss Zelnick, Vorstandsvorsitzende und CEO von Take-Two Interactive erklärte in der offiziellen Finanzinformation: „Wir haben im zweiten Quartal hervorragende Ergebnisse erzielt, indem wir neue Erfolgstitel veröffentlichten, Innovationen bei Live-Services vorantrieben und unserem Engagement für die Entwicklung von Produkten höchster Qualität treu blieben. Dank der positiven Entwicklung in allen Geschäftsbereichen, insbesondere im Mobile-Bereich und bei NBA 2K , heben wir unsere Netto-Buchungsprognose für das Geschäftsjahr 2026 zum zweiten Mal in Folge an.“

Kurzfristig schmerzt die Verzögerung, an der Börse und bei dir als Fan. Strategisch kann der November-Release aber genau der Hebel sein, der GTA 6 noch größer macht. Entscheidend wird, dass Rockstar die Zeit nutzt und das Versprechen eines technisch sauberen Starts erfüllt.

