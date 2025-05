GTA 6 verzögert sich: Neuer Release-Termin für den 26. Mai 2026

Endlich gibt es ein offizielles Veröffentlichungsdatum für GTA 6, aber es wird noch mehr als ein Jahr dauern, bis Fans in die Welt von Vice City und Co. eintauchen können. Der 26. Mai 2026 wurde von Rockstar Games als neuer Release-Termin bestätigt – eine Nachricht, die sowohl Freude als auch Enttäuschung bei den Fans auslöst.

Warum dauert es noch so lange? Die letzten Jahre waren für GTA-Fans von Warten und Spekulationen geprägt. 2013 erschien GTA 5, und seitdem war es ziemlich still, was neue Informationen zu GTA 6 betraf. 2023 gab es dann endlich einen ersten Trailer zum Spiel, der die Erwartungen der Community noch weiter anheizte. Doch nach dem Trailer blieb es wieder still, was viele Fans frustriert zurückließ. Nun entschuldigt sich Rockstar offiziell für die Verzögerung und betont, dass man wie immer die Erwartungen der Spieler übertreffen möchte. Für das gewohnt hohe Qualitätsniveau brauche man jedoch noch mehr Zeit.

Werbung

Wie wird sich das auf andere Releases auswirken?

Viele Spieler hatten gehofft, dass GTA 6 noch zum Weihnachtsgeschäft 2025 erscheinen würde. Doch nun müssen alle Fans auf den Sommer 2026 warten. Diese Verschiebung könnte interessante Auswirkungen auf die Planung anderer Spiele-Releases haben. In der Vergangenheit haben viele Publisher versucht, ihre Spiele nicht gleichzeitig mit einem GTA-Release auf den Markt zu bringen, da der Einfluss eines neuen Teils der Reihe gewaltig ist. Selbst Borderlands 4, dass ebenfalls wie GTA 6 von Take-Two veröffentlicht wird, wurde vor verschoben. Daraufhin gab es massive Leaks, dass Grand Theft Auto VI doch noch 2025 veröffentlicht wird. Falschmeldungen – wie sich heute herausstellte.

Auch wenn die Verzögerung von GTA 6 sicher enttäuschend ist, bleibt die Vorfreude auf das kommende Spiel groß. Rockstar nimmt sich die Zeit, um ein Spiel zu liefern, das die hohen Erwartungen erfüllt – und das ist es, was wir als Spieler letztlich wollen. Jetzt heißt es also weiter warten, aber der 26. Mai 2026 ist schon jetzt fett im Kalender markiert!