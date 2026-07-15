Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kaum eine Community analysiert jedes Detail so akribisch wie die von GTA 6. Nun sorgt ausgerechnet ein neues Gemälde in GTA Online für reichlich Gesprächsstoff. Zahlreiche Fans sind überzeugt, dass das Kunstwerk mehr zeigt als nur ein dekoratives Bild – nämlich einen versteckten Hinweis auf die GTA 6 Karte und den fiktiven Bundesstaat Leonida.

Auslöser der Spekulationen ist ein abstraktes Gemälde, das mit einem aktuellen Update in GTA Online hinzugefügt wurde. Beim genaueren Hinsehen wollen Fans darin Küstenlinien, Inseln und Landformen erkennen, die auffällig an die bislang bekannten Regionen von Leonida erinnern. Besonders die Umrisse sollen erstaunlich gut zu den Gebieten passen, die Rockstar bereits in Trailern und offiziellen Screenshots gezeigt hat.

Community vergleicht das Bild mit Fan-Karten

Die Theorie verbreitete sich innerhalb weniger Stunden über Reddit und GTA-Foren. Einige Mitglieder der bekannten Mapping-Community legten das Gemälde sogar über ihre bereits erstellten Fan-Karten von Leonida. Dabei wollen sie mehrere Übereinstimmungen entdeckt haben – etwa bei der Form der Küsten, den vorgelagerten Inseln und möglichen Flussverläufen. Einen eindeutigen Beweis gibt es allerdings nicht.

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Rockstar ist dafür bekannt, kleine Details und Easter Eggs in seine Spiele einzubauen. Deshalb halten viele Fans es durchaus für möglich, dass das Studio mit dem Gemälde einen subtilen Hinweis versteckt hat. Genauso gut könnte es sich aber einfach um Zufall oder eine bewusste Interpretation der Community handeln.

Rockstar schweigt – Fans analysieren weiter

Wie so oft äußert sich Rockstar Games nicht zu den Spekulationen. Solange es keine offizielle Bestätigung gibt, bleibt die Theorie rund um das Gemälde reine Fan-Fantasie. Trotzdem zeigt der Hype einmal mehr, wie groß die Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 ist. Selbst ein scheinbar unscheinbares Wandbild reicht aus, um die Community stundenlang rätseln zu lassen.

Ob das Gemälde tatsächlich einen Teil der GTA 6 Karte zeigt oder lediglich als dekoratives Kunstwerk gedacht war, dürfte wohl erst nach dem Release endgültig geklärt werden. Bis dahin werden Fans weiterhin jedes neue Bild, jeden Trailer und jedes Update nach möglichen Hinweisen auf Leonida durchsuchen.

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