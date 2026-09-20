GTA 4 ist 18 Jahre alt und verkauft sich auf Xbox plötzlich wieder besser als viele neue Spiele

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 4 ist mittlerweile 18 Jahre alt. Eine Neuauflage gibt es nicht, ein großes Remaster ebenfalls nicht. Trotzdem verkauft sich Niko Bellics Reise durch Liberty City auf Xbox gerade wieder erstaunlich gut.

Im aktuellen US-Microsoft-Store ist Grand Theft Auto IV wieder unter den meistverkauften kostenpflichtigen Xbox-Spielen zu finden. Bei der Abfrage von heute lag Rockstars Klassiker auf Platz 14. Damit stand das Xbox 360-Spiel sogar vor Titeln wie Final Fantasy VII Remake Intergrade, Red Dead Redemption 2 und Call of Duty: Black Ops 2.

Die Xbox-Charts verändern sich laufend und die Platzierung kann deshalb schon wenige Stunden später anders aussehen. Dass ein Spiel aus dem Jahr 2008 überhaupt wieder so weit oben auftaucht, ist trotzdem bemerkenswert.

GTA 6 dürfte bei der Rückkehr von GTA 4 eine Rolle spielen

Warum GTA 4 ausgerechnet jetzt wieder gekauft wird, lässt sich aus den Verkaufscharts nicht ablesen. Der Zeitpunkt fällt allerdings auf. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 und die Aufmerksamkeit rund um Grand Theft Auto ist entsprechend hoch. Wer GTA 5 bereits zum wiederholten Mal durchgespielt hat und die verbleibenden Wochen bis Leonida überbrücken möchte, bekommt im vierten Hauptspiel der Reihe ein deutlich anderes Grand Theft Auto. Liberty City ist kleiner, grauer und wesentlich düsterer. Auch Niko Bellic unterscheidet sich deutlich von Michael, Franklin und Trevor.

Dazu kommt, dass Grand Theft Auto IV auf aktuellen Xbox-Konsolen weiterhin erstaunlich einfach spielbar ist. Microsoft nahm das Spiel bereits 2017 in die Abwärtskompatibilität auf. Digitale Besitzer können es direkt aus ihrer Bibliothek installieren. Wer die Xbox-360-Disc besitzt, kann sie auf einer Xbox mit Laufwerk ebenfalls weiterhin verwenden.

Schon 2017 sorgte die Abwärtskompatibilität für einen Verkaufsschub

Ganz neu ist dieses Phänomen für GTA 4 nicht. Als Microsoft die Abwärtskompatibilität 2017 aktivierte, schoss das Spiel bei Amazon innerhalb kurzer Zeit massiv in den Verkaufsranglisten nach oben. Damalige Berichte sprachen von einem Anstieg um mehrere Tausend Prozent.

Neun Jahre später funktioniert derselbe Vorteil noch immer. GTA 4 besitzt bis heute keine native Xbox-Series-Version. Die alte Xbox-360-Fassung läuft dank Microsofts Abwärtskompatibilität trotzdem auf Xbox One sowie Xbox Series X/S. Damit lässt sich praktisch das komplette Liberty-City-Paket weiterhin auf moderner Xbox-Hardware spielen.

GTA 4 kostet im Xbox Store weiterhin 24,99 Euro

Im österreichischen Xbox Store wird die digitale Version von GTA 4 aktuell für 24,99 Euro angeboten. Auf Disc ist das Spiel gebraucht teilweise deutlich günstiger erhältlich. Gerade für Besitzer einer Xbox Series X/S ist die alte Xbox-360-Version dadurch weiterhin eine einfache Möglichkeit, GTA 4 ohne zusätzliche Hardware zu spielen. Auf PlayStation sieht die Situation wesentlich schlechter aus. Eine native PS4- oder PS5-Version von GTA 4 existiert weiterhin nicht.

Immer wieder gab es deshalb Gerüchte über eine neue Version des Spiels. Offiziell angekündigt hat Rockstar Games bislang allerdings kein GTA 4-Remaster für moderne Konsolen.